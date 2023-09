Aserbaidschan: Europas gefährliche Partner

Ilham Alijew ist ein geduldiger Mann. Viele Jahre lang hat der Autokrat aus Aserbaidschan auf den richtigen Moment gewartet, Mitte vergangener Woche war es dann so weit. Alijew schickte sein Heer, um auch den Rest der seit Jahrzehnten umkämpften Region Bergkarabach zu erobern. Die dort heimischen ethnischen Armenier ließ er brutal vertreiben. Es soll mehr als 200 Tote gegeben haben, darunter Frauen und Kinder.

In Baku, Aserbaidschans Hauptstadt, gilt Bergkarabach als abtrünnige Provinz, völkerrechtlich gehört es zu Aserbaidschan. Die „Republik Arzach“ wurde nie international anerkannt. Doch in dem Gebiet leben seit vielen Jahren fast ausschließlich ethnische Armenier – und der Staat Armenien war deren Schutzmacht. Bis jetzt, denn nun hat die Regierung in Jerewan aufgegeben. Das Land ist Aserbaidschan finanziell und militärisch weit unterlegen. Und die russischen Truppen, die über den Frieden wachen sollten, sahen dabei zu, wie Bergkarabach fiel.

Für Alijew war der Zeitpunkt für die Offensive ideal: Russland, das bisher als Schutzmacht Armeniens galt, ist durch den Angriff auf die Ukraine und innenpolitische Kämpfe geschwächt. Und der Rest der Welt sieht weg, weil sie mit Putins Krieg genug Sorgen hat.

Bergkarabach droht Schlimmes. Zu befürchten sind ethnische Säuberungen und die Zerstörung der jahrtausendealten Kultur der Karabach-Armenier. In Armenien geht die Furcht um, dass Aserbaidschan bald auch Armenien selbst ins Visier nehmen könnte. So wie Putin nach der Annexion der Krim weitermachte und letztlich die gesamte Ukraine überfiel, könnte Alijew nach „Westaserbaidschan“ streben, wie er Armenien nennt. Die Staatspropaganda bezeichnet die Menschen dort als „Ungeziefer“, in Aserbaidschan gehört der Hass auf Armenier zur Staatsdoktrin.