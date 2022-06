Asyl, ganz ohne Gefühl

Weiters nennt Sachslehner Asylwerber aus Afghanistan und Syrien eine „Belastung“. Der Begriff ist emotional und lenkt vom Kern der Sache ab: Die Sicherheits- und Menschenrechtslage in Afghanistan und Syrien ist desaströs, nachzulesen in den monatlichen Berichten des UN-Sicherheitsrates. Asylwerber aus Afghanistan und Syrien sind hier, weil sie ein gesetzlich verankertes Recht in Anspruch nehmen, nämlich das Asylrecht.

Prinzipielle Gleichbehandlung hat nichts mit Emotionen zu tun, sondern mit Grundsätzen. Unser Verantwortungsbewusstsein für ein europäisches Land in Not mag größer sein, aber wir können die Verantwortung für außereuropäische Menschen in ähnlicher Not nicht abstreifen und durch den Ruf nach besserem Grenzschutz ersetzen.

Warum eigentlich nicht? Wegen störender Emotionen? Nein, wegen unserer Werte. Mit denen machen wir – der Westen – gerade jetzt wieder einmal Geopolitik. Als Russland in die Ukraine einmarschierte, stimmte die Generalversammlung der Vereinten Nationen über eine Resolution ab, mit der Russland verurteilt wurde. Die westliche Wertegemeinschaft rief alle Staaten dazu auf, mit Ja zu stimmen und pochte auf die globale Solidarität. Einige Staaten, vor allem aus Afrika, enthielten sich dennoch. Eines ihrer Argumente lautete: Der Westen agiere mit Doppelmoral. Er fordere von Afrika Solidarität im Fall der Ukraine ein; wenn es jedoch zum Beispiel um Flüchtlinge gehe, unterscheide Europa deutlich zwischen erwünschten (z. B. ukrainischen) und unerwünschten (z. B. afrikanischen oder muslimischen) Personengruppen.

Werte sind unteilbar, sagt der Westen zum Rest der Welt. Ist das so?, fragt der Rest der Welt skeptisch. Tatsächlich variiert die Anwendung der Werte, und die Behandlung von Flüchtlingen ist ein deutliches Beispiel: Nicht nur Afghanen, auch Ukrainer reisen über sichere Drittländer nach Österreich. Bei den einen ist es ein Abschiebungsgrund, bei den anderen nicht. Und während Innenminister gern sichere Flecken in Afghanistan ausmachen, in die man Migranten abschieben könnte, würden sie das in der Ukraine nie tun. Schließlich: Wäre es vorstellbar, dass EU-Staaten Rettungsschiffen mit Christen an Bord das Einlaufen in den Hafen verweigern, so wie sie das mit afrikanischen Bootsflüchtlingen tun?