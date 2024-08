Jedes fünfte Kind in Österreich lebt an oder unter der Armutsgrenze. Kein Urlaub, keine tollen Weihnachtsgeschenke, und auf die Klassenfahrt geht’s auch nur mit, wenn eine engagierte Lehrkraft sich rechtzeitig kümmert. Bei Kindern mit österreichischer Staatsbürger:innenschaft betrifft es jedes siebente Kind; bei jenen ohne sogar jedes zweite.

Arm sein heißt: nicht dabei sein können. Nicht mitmachen können. Für die einen geht’s nach der Schule mit der Mama zur Tennisstunde. Die anderen hängen im Einkaufszentrum ab. Die „Schlüsselkinder“, auf die niemand aufpassen kann, drücken sich die Nasen an Schaufenstern platt, hinter denen für sie Unerreichbares hängt.

Die Stadt Wien ist mit ihren Kindern etwas großzügiger als alle anderen Bundesländer. Und dagegen rebelliert jetzt mitten im Wahlkampf die Presse, angefüttert von Inseraten, gut ausgestattet mit den immer gleichen Stellungnahmen von den immer gleichen Teilen der politischen Landschaft. Fakten? Evidenz? Wen interessiert’s?

Kinder kosten Geld. Auch indirekt. Da wäre das Einkommen, das fehlt, weil man ein paar Jahre nur Teilzeit arbeiten kann. Die verpasste Beförderung, weil man in Teilzeit angeblich nicht führen kann. Später die geringere Pension, weil man ja so lange in Teilzeit war. Diesen Preis für die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, zahlen die Eltern – in den allermeisten Fällen übrigens die Mütter – sowieso allein. Dazu kommen die direkten Kosten eines Kindes. Eine alleinerziehende Mama braucht fast 1000 Euro mehr im Monat, sobald sie ein Kind hat. Im Vergleich zum kinderlosen Single bräuchte sie im Schnitt 43 Prozent mehr Einkommen, um dasselbe Wohlstandslevel zu halten. Mit zwei Kindern sind es schon sagenhafte 68 Prozent mehr. Und in dieser Rechnung fehlen noch die Kosten für die Schule. Die Arbeiterkammer hat erhoben, dass ein Schulkind im Schnitt 2200 Euro zusätzlich braucht. Nachhilfe, Ausflüge, Hefte, Bücher, Laptop – das alles geht ins Geld. Dazu kommen noch einmal die saftigen Kosten für die Nachmittagsbetreuung: Eltern zahlen durchschnittlich 1800 Euro pro Jahr und pro Kind.