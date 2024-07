Wer viel CO 2 in die Luft schießt, soll dafür auch eine Entschädigung zahlen. Und manche Freizeitaktivitäten mit besonders vielen Abgasen sollten überhaupt verboten werden: Das sagt eine klare Mehrheit. 68 Prozent wollen keine Privatjets am Himmel; 52 Prozent keine Kurzstreckenflüge (unter 1000 Kilometern) – das sind immerhin fast alle Flüge von Wien nach Deutschland. Und 62 Prozent, also gut zwei Drittel, wollen höhere Steuern für alle, die viel CO 2 in die Atmosphäre pumpen.

„Tut endlich was!“ So könnte man eine aktuelle Studie im Auftrag des Momentum Instituts zusammenfassen. Sie gibt erstaunliche und erschreckende Einblicke in die Sorgen der Österreicher:innen: Die Hälfte findet, dass die Klimapolitik die Interessen von älteren Menschen, von Kindern und von allen mit niedrigem Einkommen zu wenig berücksichtigt. Sieben von zehn finden hingegen, dass auf die Reichen zu viel oder angemessen Rücksicht genommen werde. Über 1400 Menschen wurden befragt, und das Ergebnis ist ein vernichtendes Urteil für die Politik: Fast alle wollen mehr Klimaschutz – aber aus Rücksicht auf die Reichen passiert zu wenig.

Warum wir das alles so genau wissen wollten? Weil die Klimakrise das existenzielle Problem der Menschheit ist. Das sagen uns alle internationalen Studien und Prognosen, das sagt die Wissenschaft auf der ganzen Welt. Und die Bürger:innen, die wir befragt haben, die sagen das auch. Aber in der öffentlichen Debatte haben jene die Oberhand, die Kopf-in-den-Sand propagieren. Dabei ist ein „Weiter so!“ auch ein wirtschaftlicher Wahnwitz: Die Kosten, um die Erhitzung auf zwei Grad zu begrenzen, wären nur ein Sechstel der Kosten, die auf uns zukommen, wenn wir die Klimakatastrophe weiter durchrauschen lassen.

Und wer arm ist, leidet auch gesundheitlich stärker am Klima: 64 Prozent im untersten Drittel haben Schlafprobleme wegen der Hitze – aber nur 36 Prozent im obersten. Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, Migräne, Hitze am Arbeitsplatz – immer sind ärmere Menschen ungefähr doppelt so häufig betroffen wie die im ökonomisch stärksten Drittel. Und natürlich, man ahnt es schon, ist die Belastung durch die Hitze nicht nur eine Klassen-, sondern auch eine Geschlechterfrage: In allen abgefragten Gesundheitsthemen sind Frauen stärker betroffen als Männer.

Selbst die marktverliebte „Financial Times“ ruft nach Ordnungspolitik: Die Entscheidungen von Investoren hätten nur steigende Renditen im Sinn, das Wohlergehen zukünftiger Menschen sei für sie nahezu irrelevant. Deshalb müssen Regierungen diese Entscheidungen beeinflussen – wenn nicht sogar außer Kraft setzen. Allein: Sie tun es nicht. Diese Woche hätte Österreich seinen nationalen Klima- und Energieplan nach Brüssel schicken müssen. Als einziges Land in der EU haben wir das nicht geschafft. Es gibt in Österreich auch kein Klimaschutzgesetz – trotz zahlreicher Ankündigungen. Die Klimapolitik in Österreich scheitert also schon an den Mindestanforderungen.