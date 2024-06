Dieses brüllend laute Schweigen der OeNB-Führung kann aber nicht kaschieren, dass die Debatte über Vermögenssteuern überfällig ist. Von 38 Mitgliedsstaaten der OECD – das sind im Wesentlichen Nordamerika, Europa, Japan, Ozeanien und kleine Teile Südamerikas – haben nur vier noch weniger Steuern auf Vermögen als Österreich. In keinem Land der Europäischen Union ist Vermögen stärker konzentriert in den Händen einiger weniger als hierzulande.

Warum? Die von Sozialministerium und Nationalbank beauftragten Ökonomen sind in der Studie sehr klar: Es gibt ihn gar nicht, den „kleinen Häuslbauer“. Es gibt fast nur große Häuslbauer. Mit Besitz, Eigentum – und Vermögen. Wer mietet, hat im Schnitt knapp 60.000 Euro Vermögen. Wer im Eigentum wohnt, ist im Schnitt acht Mal so reich. Die ärmere Hälfte des Landes lebt also in Miete. Und sie schupft Monat für Monat ein Drittel bis die Hälfte ihres hart verdienten Einkommens an die obersten zehn Prozent rüber, denen die Wohnungen und Häuser gehören. Die beiden Autoren sagen: Es braucht eine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Moderat und mit hohen Freibeträgen. Aber (Be-)Steuerung ist nötig.

600 Milliarden Euro werden in Österreich in den nächsten 30 Jahren vererbt. Aber sehr wenige erben sehr viel. 40 Prozent des gesamten Erbvolumens gehen an die Top-10-Prozent.

Aber psst, bloß nicht darüber reden, auch nicht über Erbschaftssteuern. Ganz böse. Dabei wäre da einiges geradezubiegen. 600 Milliarden Euro werden in Österreich in den nächsten 30 Jahren vererbt. Aber sehr wenige erben sehr viel. 40 Prozent des gesamten Erbvolumens gehen an die Top-10-Prozent. Im reichsten Zehntel erben drei von vier Menschen etwas, das sind dreieinhalb Mal so viele wie im ärmsten Zehntel. Die Reichsten erben, wenn sie was erben, durchschnittlich 730.000 Euro, die unteren zehn Prozent nur ein Achtzehntel davon: 41.000 Euro. Die Reichen werden also noch reicher, und das fast steuerfrei – während jeder Euro, der durch Arbeit verdient wird, selbstverständlich besteuert wird. Da stimmt doch was nicht.

Muss das so sein? Der Blick in viele andere Länder der Welt zeigt, dass eine deutlich höhere Vermögensbesteuerung finanzielle Manövriermasse für sinnvolle Maßnahmen schafft, von denen alle profitieren: Stichwort Gesundheitswesen, ordentliches Bildungs- und Betreuungsangebot schon für die Kleinsten, gute Pflege. Aber so weit muss man gar nicht schauen: In Österreich lagen die vermögensbezogenen Steuern 1965, also noch vor Kreisky, bei vier Prozent. 1990 waren es noch knapp drei Prozent. Heute sind wir bei 1,5 Prozent vermögensbezogenen Steuern angekommen. Das ist gewollt, gewünscht, politisch durchlobbyiert. So sehr, dass man offenbar nicht einmal mehr darüber reden darf.

„In der verteilungspolitischen Diskussion ist jedoch nicht allein die Frage relevant, wie ungleich sich (…) Einkommen gestaltet (…), sondern mindestens ebenso bedeutsam ist die Frage, wie weit es dem Staat durch Einsatz des ihm zur Verfügung stehenden Instrumentariums gelingt, eine höhere Gleichheit zu bewirken.“

Der Satz stammt nicht von den beiden Autoren der OeNB-Studie. Geschrieben hat das ausgerechnet jener Mann, der ihnen den Maulkorb angelegt haben soll. Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann hat sich mit einer Arbeit zur Verteilungspolitik habilitiert, da steht der Satz. Vielleicht sollte sich Holzmann an jenem Ökonomen orientieren, dessen Assistent er einmal war: „Wenn wir Lohn- und Einkommenssteuer weiter senken wollen, ebenso wie die Sozialversicherungsabgaben für die unteren Einkommensbezieher, braucht es eine Gegenfinanzierung. Und die kann in Österreich nur bei der Erbschaftssteuer und bei Ökosteuern liegen.’’ Das ist von Alexander Van der Bellen. Und was der Bundespräsident sagt, das kann doch in Österreich nicht verboten sein?