Barbara Blaha: Klima und Kohle

Gemeint war damit der Zusammenbruch der Zivilisation durch die Klimakrise. Welche Region wird am wenigsten von der Klimakrise getroffen? Wo werden zuerst Ressourcen-Kriege ausbrechen? Wo also den sicheren Luxusbunker errichten? Rushkoff, der Wissenschafter, traute seinen Augen und Ohren nicht.

Superreiche sind CO 2 -Elefanten: Ihr Fußabdruck liegt bei geschätzt 30.000 Tonnen im Jahr; der Durchschnitt liegt in Österreich bei 13 Tonnen. Ja klar, auch das ist noch zu viel. Aber die Dimensionen sind bizarr: Ein Superreicher bläst so viel Klimagift in die Luft wie 2300 Normalos.

Die Kohle der Reichen heizt das Klima weltweit an: Die reichsten zehn Prozent in Österreich verursachen so viel CO 2 wie die ärmere Hälfte des Landes. Und das reichste Prozent des Landes lebt überhaupt, als gäbe es kein Morgen. Und sorgt so dafür, dass es irgendwann wirklich kein Morgen mehr gibt: 150 Tonnen Treibhausgase verursacht jemand pro Jahr, der zum reichsten Prozent gehört. So viel schaffen die Ärmsten des Landes in einem halben Leben nicht.

Und die Schere geht sogar noch weiter auf, statt sich zu schließen: Seit 1990 hat nur die einkommensärmere Hälfte der Bevölkerung CO 2 gespart – fast zehn Prozent nämlich. Das reichste Prozent pulvert um 45 Prozent mehr CO 2 in die Luft als damals.