Barbara Blaha: Wir verdienen mehr als wir verdienen

Die kurze Antwort: ja. Um mit den Preisen Schritt halten zu können, müssen die Löhne regelmäßig steigen. Und zwar mindestens um die Teuerungsrate. Sonst haben wir zwar am Konto ein bisschen mehr Lohn, können uns im Supermarkt trotzdem weniger leisten als noch vor einem Jahr. Die Unternehmen haben in den letzten Jahren die Preise so stark nach oben gedreht wie seit den 1970er-Jahren nicht mehr. Um fast 23 Prozent seit 2019. Die verhandelten Löhne sind im gleichen Zeitraum nur 16 Prozent gestiegen. Die Preise haben die Löhne also abgehängt. Am härtesten trifft es wie immer die mit den kleinsten Löhnen, mit dem kollektivvertraglichen Minimum. Deren Kaufkraft ist so gering wie vor zwölf Jahren.

Das ist also die Vorgeschichte zu den aktuellen Verhandlungen. Und noch etwas muss man wissen: Die Metall-Branche legt traditionell die Latte für viele andere Branchen. Es geht also um viel Geld, nicht nur um das der Metaller.

Geld, das die Arbeitgeber:innen nicht zahlen wollen. Und deshalb holen sie die Klassiker aus der Kiste “101 Ausreden”: Die Wirtschaftslage ist nicht gut! Und überhaupt, der Wettbewerb! Man könne auch wo anders produzieren.

Was sagen uns die Daten? Österreichs Industrie ist nach jener Belgiens seit 2000 am EU-weit stärksten gewachsen. 80 Prozent ist die Industrie gewachsen … aber die Lohnstückkosten im gleichen Zeitraum nur um 10,5 Prozent. Da ist also noch Luft nach oben.