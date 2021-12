Basta, Basti: Kann der Altkanzler den Pensionsschock verkraften?

Beim Altfinanzminister hatte der Altkanzler übrigens ähnliche Bedenken. Der war auch ein bisschen schwer vermittelbar. Eigentlich hätte er sich ja einfach wieder in die Wiener ÖVP zurückziehen können. Wer diese Landespartei anführte, die jetzt ohne den Schutzschild des Altkanzlers wohl wieder zur Splittergruppe gesundschrumpfen würde, war eigentlich herzlich egal. Aber der Altfinanzminister hatte sich in den Kopf gesetzt, auch in die Privatwirtschaft zu gehen. Nun ja. Wenn er glaubte. Vielleicht würde er ja Consultant. Politikberater. Einer, der aufstrebenden Jungtalenten erklärte, wie es gemacht wird. Auf diesem Feld war zwar im Prinzip neben HC Strache sicher noch Platz – aber dennoch hatte der Altkanzler so seine Zweifel.

Was ihn selbst betraf, hatte er natürlich keine. Gut, noch saß er da im Park herum, mit all den anderen Frühpensionisten. Aber das würde sich bald ändern. Wenn der Kern, diese Lusche, wieder einen Job gefunden hatte, dann würde das für ihn ja wohl auch kein Problem sein. Der Gusenbauer lobbyierte überhaupt für irgendwelche Autokraten und Oligarchen und verdiente sich dumm und dämlich dabei. Das würde bei ihm also schon noch kommen. In der Zwischenzeit würde er jedenfalls einmal sein Jus-Studium beenden, das konnte er in Zukunft sicherlich brauchen. Vor allem, wenn sie dann einmal die in Chatform gegossene, leider milieu- und lebensstilbedingte Logorrhö von Thomas Schmid fertig ausgewertet hatten. Wer weiß, wie viele Klagen der Altkanzler dann glorreich abzuschmettern hatte, bevor er seine Phönix-aus-der-Asche-Nummer zur Aufführung bringen konnte. Juristisches Rüstzeug konnte da keinesfalls schaden. Der Altkanzler hatte deshalb auch schon Fleischmann & Frischmann angewiesen, mit dem Lernen für seine nächste Prüfung zu beginnen. Es ging um römisches Recht, irgendwas mit Wildschweinen und Speeren. Also eh nicht so weit entfernt von heute und den ÖVP-regierten Bundesländern, in denen man ihn so gern gehabt hatte. Bis sie

sogar dort von Gott abgefallen waren. Das würden sie schon noch bereuen. Spätestens am Jüngsten Wahltag.

„Schau“, sagte der Altfinanzminister jetzt und wies auf die spielenden Laptops in der Wiese. „Sind sie nicht süß?“

Lange konnte das nicht mehr so weitergehen.