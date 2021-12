Kurz-Rücktritt: Ein Messias verabschiedet sich

Peter Hackers Fototermin bei einer Straßenbahn-Station am Karlsplatz am anderen Ende der Innenstadt fällt karger aus: weniger Fotografen, weniger Mitarbeiter, Rotes Kreuz statt Johanniter. Show-Impfling ist die Tochter einer Magistratsmitarbeiterin. In der Straßenbahn ist es noch enger als auf der MS Vindobona. Hacker trägt weiße Turnschuhe, Jeanshosen und eine Allwetterjacke, mutmaßlich aus Magistratsbeständen. So grimmig Hacker wirkt, so galant kann er sein. Er hilft der Dame aus dem Mantel und dirigiert sie nach der Impfung behutsam in die aus seiner Sicht beste Position für die Fotografen.

Eine Vorentscheidung über den SPÖ-Parteivorsitz ist an diesem Tag nicht gefallen. Im Gegenteil. Bei Impfterminen sind die Herren Hanke und Hacker dann doch bloß Laiendarsteller, während die amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner – sie ist ja Ärztin – schöne und weniger schöne Oberarme authentisch und sachgerecht perforiert. Vielleicht macht sie das bald wieder hauptberuflich.

Nachtrag: Herbert Kickl ist ins 2G-Lager gewechselt.