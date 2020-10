Christian Rainer: Besetzungscouch

Erstens. Die Kurzbezeichnung für jene, von der österreichischen Bundesverfassung vorgesehene Erkundungsmission der Volksvertretung lautet mit gutem Grund „Ibiza-Ausschuss“. Doch bereits die offizielle Langform des Namens zeigt, dass etwas schiefgelaufen ist: „Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung“. Sowohl diese Bezeichnung wie auch das seit Monaten abgespulte Drehbuch jener Veranstaltung lassen vergessen, was Ausgangspunkt der Untersuchungen war und was daher auch untersucht werden sollte: Charakter, Weltbild und Handlungsweise der Herren Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus samt der ihnen angeschlossenen Freiheitlichen Partei Österreichs, wie sie in jenem Ton-Bild-Dokument spektakulär zum Ausdruck kommen. Tatsächlich hat sich der Ausschuss davon aber wegbewegt. Er wurde zu einem Vehikel der politischen Auseinandersetzung aller im Parlament vertretenen Parteien zum Zweck der eigenen Bedeutungsmaximierung – bis hin zu dem Punkt, an dem freiheitliche Mandatare nun die Ankläger gegen alles und jeden spielen. Das ist nicht verhältnismäßig, nicht im Sinne der Bundesverfassung, angesichts jener Stunden in Ibiza im Juli 2017.