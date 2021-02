Christian Rainer: Blümel schiebt ab

Was meine ich damit? Die Abschiebung der beiden Mädchen, eines davon hier geboren, ist ein ungeeignetes Beispiel, um die österreichische Asylpolitik zu geißeln. Diese Kinder hatten niemals eine Chance auf einen Aufenthaltstitel, ihr Herkunftsland Georgien entspricht nicht dem Bild jener Vorhölle, das es inzwischen überall braucht, um erfolgreich einen Asylstatus zu erbetteln. Individuelle Gründe waren nicht gewichtig vorhanden – etwa jene Familienfehde, die nach der Wiedereinreise 2014 vorgebracht wurde. Dass die Uneinsichtigkeit der Mutter nun den Kindern zur Last fällt, ist eine Tatsache, aber juristisch nicht ausschlaggebend. Und: Wie könnte man moralisch abgesichert verteidigen, dass diese Familie bleiben darf, während Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan zurückgeschickt werden? Nur weil den anderen die Öffentlichkeit fehlt? Man könnte nicht.

Umgekehrt ist die schlechte Passform dieses hochemotionalen Vorfalls kein Beweis dafür, dass der Umgang der Republik mit Ausländern dem entspricht, was von einer demokratisch gefestigten westlichen Industrienation erwartet werden kann. Vielmehr entspricht dieser Umgang nur dem, was der Volkspartei unter Sebastian Kurz zu fulminanten Wahlsiegen verholfen hat. Bildet dieser Umgang dann aber eben nicht doch Volkes Wille ab? Nicht unbedingt. Abgesehen davon, dass 2019 nur ein gutes Drittel der Wähler für die ÖVP stimmte: Wahlgänge polarisieren; gewählt wird auch, was am besten propagiert wurde. Das österreichische Fremdenwesen in all seinen rechtlichen Ausformungen ist eine Blaupause vergangener politischer Schlachten. Die Abschiebung der georgischen Familie war rechtens; aber der Fall taugt dazu, dieses Recht zu hinterfragen.

Die Brücke zu Blümel: Bei jener Hausdurchsuchung stützt sich die Staatsanwaltschaft auf eine Kurznachricht des damaligen Novomatic-Chefs an den damaligen VP-Wien- Chef. Der Absender verwendet das Wort „Spende“ und bittet ohne ausgeflaggten Kausalzusammenhang um einen Termin beim damaligen Außenminister Sebastian Kurz. Das riecht nicht gut. Es sieht wie ein Angebot aus. Allerdings: Bisher sind keine der WKStA vorliegenden Indizien bekannt, wonach dieses Angebot angenommen wurde. Bis auf Weiteres ist die Suppe dünn. Sie ist etwas wässrig, um eine Hausdurchsuchung – bei wem auch immer – zu rechtfertigen. Damit eignet sich der Fall derzeit auch nicht, eine Verrottung des Systems Österreich und seiner politischen Akteure vorzuführen. So wenig, wie sich jene Abschiebung als Hinweis auf ein marodes Fremdenrecht eignete.

Dessen ungeachtet ist dieses Beispiel aber ein schöner Ausgangspunkt für eine Tour durch die klandestine Realverfassung der Republik. Selbstverständlich gibt es Menschen, die sich von Spenden an Parteien Gegenleistungen erwarten, und diese Erwartungshaltung fußt auf positiven Erfahrungen. Natürlich werden Jobs an Vertrauensleute vergeben, häufig wider Eignung und an der Grenze der Legalität oder auch jenseits.

Und sicherlich ist der Staatsapparat durchsetzt von Menschen, die nicht auf sachlicher Basis entscheiden, sondern mit einer höchstpersönlichen oder parteipolitischen Agenda. Ob die Durchsuchung im Hause Blümel ein geeignetes Beispiel für irgendeinen dieser Tatbestände ist, müsste sich aber erst weisen. Falls sie kein gutes Beispiel ist – wie die Abschiebung der Kinder –, kann sie dennoch einer Klärung der Verhältnisse dienen. Und allenfalls zu deren Besserung.