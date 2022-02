Christian Rainer: Der zehnte Landeshauptmann

Ich bin vom Weg abgekommen: Wer führt das Land? Landeshauptleute oder Bundesregierung? Ist der Bundeskanzler mehr als ein zehnter Landeshauptmann oder sogar weniger? Und existiert in Wahrheit noch eine zusätzliche Regierungsform im Staat: weil mit Michael Ludwig der stärkste Mann der Sozialdemokratie, also der Opposition im Nationalrat, in der Machtphalanx der Landeshauptleute mitwirkt?

Es gibt Hunderte Materien, die von der Koalition autonom qua Nationalrat bearbeitet werden. Aber wenn wir die Pandemiepolitik betrachten, die unser Leben seit zwei Jahren beherrscht: Das Kraftzentrum hat sich zurück in die Landeshauptstädte verlagert. Das war spätestens am 18. November 2021 klar geworden, als Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Wolfgang Mückstein zur Landeshauptleutekonferenz am Tiroler Achensee gereist waren. Die Regierung wollte keinen Lockdown, die Länder hatten sich auf einen Lockdown geeinigt, also ging Österreich in einen Lockdown.

Damit ist die Republik zurück dort, wo sie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gewesen war: Die Macht geht von den Ländern aus. Große Koalitionen regierten im Parlament. Diese Großen Koalitionen wurden von Landeschefs gesteuert, die sich aus denselben beiden Parteien rekrutierten. Die Halbwertszeit der Kanzler und Minister wurde immer kürzer, die Landeshauptleute blieben über Dezennien in Würden. Parallel zu dieser Parallelregierung regierte die Sozialpartnerschaft, Arbeitnehmer und Unternehmer, die wiederum auf eine Basis von SPÖ und ÖVP bauten.