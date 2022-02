Können Sie sich eine ORF-Moderatorin mit Kopftuch vorstellen, Frau Raab?

profil: Zuwanderung und Integration war das zentrale Thema der Ära Sebastian Kurz. Sie hatten von Beginn an eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung - erst als Beamtin in seinem Integrationsministerium, dann als Ministerin. Was bleibt von dieser Zeit?



Raab: Das Narrativ Integration durch Leistung hat nach wie vor Bestand. Deshalb bin ich etwa auch so ein Anhänger der neu geschaffenen Deutschförderklassen. Dass man sie immer wieder evaluiert und da oder dort anpasst, ist absolut legitim. Aber unterm Strich funktionieren sie sehr gut, das zeigt uns auch das Feedback der Eltern. Weiters sind unsere mittlerweile rund 440 Integrationsbotschafter und Integrationsbotschafterinnen, die durch die Schulen touren und zeigen, was man mit Migrationshintergrund alles erreichen kann, ein wichtiges Projekt - besonders für Mädchen. Da sind Sportlerinnen dabei oder Polizistinnen, die zeigen: Auch in männerdominierten Branchen kannst du es schaffen. Besonders wichtig war und ist mir - auch als Frauenministerin - der Kampf gegen kulturbedingte Gewalt und ein österreichweites Netzwerk gegen Zwangsehen und Genitalverstümmelung zu etablieren.



profil: Bei den heißesten Integrationsthemen der Ära Kurz hat man den Eindruck, es ging mehr um Stimmung und Stimmen bei Wahlen als um nachhaltige Politik. Kopftuchverbote, Kürzung der Mindestsicherung für Flüchtlinge, Kürzung der Familienbeihilfe für EU-Ausländer, die Schließung von islamistischen Vereinen - alles von österreichischen oder europäischen Höchstgerichten aufgehoben.



Raab: Ganz so, wie Sie das darstellen, ist es nicht. Wir haben beim Islamgesetz nachgeschärft, einen Tatbestand des politischen Islam geschaffen, eine Dokumentationsstelle etabliert, mit der wir auch Parallelgesellschaften besser sichtbar machen werden. Die Mindestsicherung wird gekürzt, wenn Deutsch- und Wertekurse nicht besucht werden. Die verpflichtenden Wertekurse haben wir von acht auf 24 Stunden ausgebaut. Und bei der Familienbeihilfe für EU-Ausländer warten wir einmal noch das finale Urteil des Europäischen Gerichtshofs ab. Integrationspolitik ist ein vergleichsweise junges Politikfeld. Politik hat auch die Aufgabe, neue Wege zu gehen und, wenn jemand dagegen beruft, sich weiterhin immer an den Rechtsstaat zu halten. So funktioniert unsere Demokratie.



profil: Nach der Köpfung des französischen Lehrers Samuel Paty durch einen jungen Tschetschenen im Herbst 2020 haben Sie eine "Tschetschenen-Taskforce" eingerichtet. Das produzierte kantige Schlagzeilen, gehört hat man seither nichts mehr davon.



Raab: Diese Schnittstelle zwischen Innenund Integrationsministerium ist selbstverständlich aktiv. Die Beamten tauschen Daten, Fakten und neue Erkenntnisse darüber intensiv aus. Zum Beispiel über Sittenwächter, die junge Mädchen nötigen.



profil: Gilt das Burka-Verbot noch, wenn alle Maske tragen?



Raab: Ja. Es ist darin sogar eine Ausnahme fürs Maskentragen aus gesundheitlichen Gründen verankert. Man kann sehr wohl unterscheiden, ob jemand sich gegen die Pandemie schützt oder vollverschleiert.



profil: Die Schließung der Balkanroute war das Steckenpferd von Kurz. Sie ist längst wieder offen. Vergangenes Jahr suchten 38.000 Menschen um Asyl an. Gleichzeitig gibt es keine Abschiebungen nach Afghanistan, Syrien oder Somalia. Das ist mehr als ein Hauch von 2015. Schaffen wir das noch?



Raab: Das ist in der Tat eine enorme Herausforderung. Wichtig ist da ein restriktiver Migrationskurs, guter Außengrenzschutz und ein konsistentes Asylsystem mit Außerlandesbringungen, wenn es einen negativen Asylbescheid gibt. Wir haben nämlich gerade unglaublich viel zu tun, was die Aufarbeitung von 2015/2016 betrifft. Zwar haben viele der Menschen, die damals kamen und Asyl erhielten, das nötige Deutschniveau erreicht. Aber die Integration der Flüchtlinge von damals ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Integration ist und bleibt eine Herkulesaufgabe, rund 50 Prozent der syrischen Frauen mit Fluchthintergrund sind zum Beispiel noch nicht am Arbeitsmarkt integriert. Und es gehört mehr dazu als nur ein Job, um wirklich anzukommen. Man muss auch einen Teil des Werte-Rucksacks ablegen, den man aus patriarchalischen Ehrkulturen mitgebracht hat. Diesbezüglich gibt es selbst noch bei Zuwanderern der dritten Gastarbeiter-Generation große Herausforderungen.



profil: Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hat gemeint, es braucht dringend Fachkräfte aus dem Ausland. Er forderte allerdings einen Fokus auf "Menschen aus Ländern mit mehrheitlich christlichem Hintergrund", weil "leichter integrierbar". Sehen Sie das auch so?



Raab: Ich würde das nicht so pauschal sagen. Religion kann auch ein Anker bei der Integration sein, wenn sich Menschen zum Beispiel in einem Verein engagieren und gegenseitig helfen. Aber natürlich sind die unterschiedlichen Werte von Menschen aus Afghanistan, Tschetschenien oder Somalia eine Herausforderung, besonders was das Frauenbild betrifft.