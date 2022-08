Christian Rainer: Die FPÖ und Putin

Anders als der Titel vermuten lässt: Ich will hier nicht über das Verhältnis der Freiheitlichen zu autokratischen Regimen im Allgemeinen und zu Putin im Besonderen schreiben. Zur Genüge wissen wir, dass die FPÖ stets naive Skrupellosigkeit zur Schau stellt, stolz zur Schau stellte, wenn sie an den Rockzipfeln der Mächtigen hängen durfte. Jörg Haider prahlte mit seiner „Freundschaft“ zu Iraks Saddam Hussein, ein speichelleckendes Buch schrieb er sogar darüber: „Zu Gast bei Saddam“. Sein Verhältnis zum libyschen Psychopathen Muammar al-Gaddafi und dessen Familie war enger und noch skurriler. Im Vergleich dazu wirkt der „Freundschaftsvertrag“ der aktuellen FPÖ mit Putins Partei „Einiges Russland“ nachgerade wie von strategischem Weitblick getragen. (Merke: Von den vier Herren, die damals Moskau besuchten und reisefiebernd auf Facebook posierten, sind zwei – Norbert Hofer und Harald Vilimsky – weiterhin in höchsten Ämtern.)

Aber eben nein: Ich will hier nicht daran anknüpfen, sondern an eine Begebenheit im Winter 2001. Am vergangenen Dienstag las ich die „profil-Morgenpost“, und ich sah das Foto eines schneidig dreinblickenden Wolfgang Schüssel beim Skifahren mit Wladimir Putin: die Ski-Weltmeisterschaft 2001 in St. Anton. „Moralisches Staatsversagen“ steht da im Zwischentitel, der Autor des Newsletters Stefan Melichar zitiert einen Text aus der vergangenen Ausgabe von profil: Christa Zöchling hat über das Verhältnis der Republik zu Russland geschrieben und sich an die österreichischen Politiker gewendet: „Eine Entschuldigung wäre fällig.“