Österreichs Politiker und Russland: Eine Entschuldigung ist fällig

Emil Brix, Leiter der Diplomatischen Akademie in Wien, bedrückt die Erinnerung an seine ersten Wochen als österreichischer Botschafter in Moskau. Im eiskalten Jänner 2015 hatte er sein Amt angetreten, und im Februar fielen, einen Steinwurf von seinem Domizil entfernt, Schüsse in der Nacht. Es war so, als wäre er dabei gewesen. Am Morgen erfuhr er: Boris Nemzow ist tot. Der populäre Oppositionsführer hatte am Vortag in einem Radiosender zu einem Protestmarsch gegen Putins Krieg in der Ostukraine aufgerufen. Viele wütende, traurige Menschen strömten zum Tatort und wurden von der Staatssicherheit auseinandergetrieben. Blumen und Kerzen wurden zertreten und entsorgt.