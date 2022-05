Christian Rainer: Die Mär von der Ära Kurz

Ich halte es in diesem Fall mit den ÖVP-Funktionären und wähle Option drei: Die Erzählung von einer türkisen Ära ist eine Übertreibung.

Versuchen wir also, das Bild zurechtzurücken! Wir rufen als Zeugen einen prominenten ÖVP-Politiker auf: Magnus Brunner. In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin „trend“ sagte der Finanzminister kürzlich: „Ich glaube nicht, dass (Anm: zwischen Schwarz und Türkis) wirklich so große Unterschiede bestehen. Es gab beim sogenannten Türkisen gute Ansätze, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es vorrangig um Marketingfragen ging.“ Als Gast für die aktuelle Folge des Club 3 (das TV-Format von profil) fand er an diesem – seinem – Befund nichts Außergewöhnliches.

Brunner reduziert die Regierungen unter Kanzler Kurz also auf „Marketing“, auf die Art und Weise, wie die Volkspartei dargestellt wurde. D’accord: Im Mittelpunkt jener Jahre stand die Außendarstellung. Dazu gehörte neben „türkis“ und „neu“ vor allem die berüchtigte Message Control, also die Steuerung von Botschaften an die Öffentlichkeit: Wer erfährt was in welchem Wording? Unbedenklich war dabei: der Catwalk von Regierungsmitgliedern und Experten als Endlosschleife. Bedenklicher: detailreiche Umfragen in der Bevölkerung als Basis der Nachrichten. Noch heikler: der spezielle Zugang des Boulevards zu exklusiven Informationen. Und richtig manipulativ: Hunderte Millionen Euro, die zur Eigenvermarktung im geeigneten Umfeld ausgegeben wurden.