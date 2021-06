Christian Rainer: Die Überdosis Gift

Am Donnerstag ist Josef "Sepp" Schellhorn als Abgeordneter sowie als Wirtschafts- und Kultursprecher von NEOS zurückgetreten. Dazu hat er sich in einem ausführlichen, öffentlich publizierten und als Mail individuell versandten Brief erklärt. Der Text geriet mehrfach bemerkenswert, und ich nehme ihn und ein Gespräch aus der vergangenen Woche zum Anlass, um über das öffentliche Leben von Politikern und Wirtschaftstreibenden zu schreiben.

Schellhorn - er ist der Bruder des profil-Kolumnisten Franz Schellhorn - nennt seine Worte "Ein langer Brief zum kurzen Abschied", in Umkehrung von Peter Handkes Erzählung aus den 1970er-Jahren. Alleine diese Exkursion durch die Nobelpreisliteratur ist Labsal in einer politischen Landschaft, wo sprachliche Ödnis als Glück erscheinen muss, weil von Fehlern durchsetztes Gestammel die Regel bildet. Einerseits geht Schellhorn in seinem Brief auf eine Handvoll Personen ein, mit denen er in sieben Jahren als Abgeordneter zu tun hatte. Aus den individuellen Zuschreibungen und der Charakterisierung des wechselseitigen Verhältnisses ergibt sich ein Vademecum als Miniatur des politischen Alltags. Das trägt nichts von Abrechnung in sich, sondern zeugt von Respekt, ohne den Verdacht von Klüngelei aufzuwerfen. Man nehme etwa den "Dank an Gernot Blümel, der es nicht Not hat, sich türkise Socken anzuziehen, klüger ist, als seine Budgets es vermuten lassen und er hat Witz". Deutlich im Gegensatz zur öffentlichen und veröffentlichten Meinung ist das übrigens auch meine Einschätzung (ohne Dank).

Andererseits gerät Schellhorns Brief in der Essenz dann doch zur Abrechnung. Der zentrale Satz nämlich: "Die Politik raubt mir die Kraft als Unternehmer und Arbeitgeber, und eine Überdosis an politischem Gift droht uns Abgeordnete aufzufressen." Politisches Gift also, das ist Kritik am System, nicht an Einzelnen, vielleicht ist es auch nur eine Befundung. Was beschreibt der Mann hier? Wenn ich ihn recht interpretiere: Er stößt sich weniger an der Öffentlichkeit oder den Journalisten (obwohl mir der an uns gerichtete Teil trocken bis zynisch erschien: " immer fair und sachlich"). Schellhorn ist vielmehr vom Spiel der Kräfte ausgelaugt - Regierung, Opposition, Bund, Länder, Bürokratie. Angeblich hat es auch Unstimmigkeiten bei NEOS intern gegeben. Und ich verweise auf eine Geschichte in der zurückliegenden Ausgabe von profil, wo Gernot Bauer eine "Oppositionsobsession" der Kleinpartei konstatierte.