Christian Rainer: Die vierte Welle

Ein Sommer wie damals, also ein Sommer wie 2019. Das ist der Halbzeitstand 2021. Wir haben schon weniger gelacht. Die Zahl der Covid-19-Neuerkrankungen ist seit Wochen im Keller. Der Umschwung kam so schnell, dass wir ihm mental nicht gewachsen sind. Das Nachher ist ja kein Vorher. Selbst wenn alles so bliebe, wie es jetzt ist, hätte sich doch alles verändert. Wir haben die Verletzlichkeit des Planeten und unsere eigene erlebt. Dennoch erscheint die Pandemie wie ein ephemeres Ereignis. Impfung wirkt, Wirtschaft auf Volllast, Wetter passt. In Wahrheit sind wir traumatisiert. Aber die Tücke von Traumata liegt eben darin, dass wir die Auswirkungen nicht identifizieren und nicht zuordnen können. Die äußeren Umstände sind vertraut aus der Erinnerung. Dazwischen fehlen einige Kader im Film. Das Anger Management funktioniert noch nicht. Die Kinder benehmen sich eigenartig.

Dabei waren die vergangenen 15 Monate nur ein Probelauf für alles, was passieren kann und sicher passieren wird. Wir haben keinen Krieg überlebt; daher versündigt sich, wer sagt, dies sei die schlimmste Krise seit 1945 gewesen; Kriege werden auf einer anderen Skala gemessen, und der Zweite Weltkrieg sowieso. Unsere Enkel werden der ersten Generation angehören, die von der Klimakatastrophe gebeutelt wird, die wir jetzt mit unserer Freude über das wiedergewonnene Wirtschaftswachstum so richtig anheizen. Corona war uns da keine Lehre, hat uns nicht Nachhaltiges und kein radikal neues Denken beigebracht. Im Gegenteil.