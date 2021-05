Christian Rainer: Die Luft ist draußen

Die Welt steckt mitten in der schlimmsten Gesundheitskatastrophe seit der Spanischen Grippe vor hundert Jahren. Das Sterben, die Übersterblichkeit ist gut ablesbar anhand der vergangene Woche für Österreich veröffentlichten Bevölkerungsstatistik des Jahres 2020. Uns bekannte Menschen werden weiterhin an Corona sterben. Zigtausende leiden an Long Covid. Hunderttausende werden ihr Leben lang psychischen Schaden mit sich tragen (leider auch unsere Kinder). Den Erwachsenen ist Restlebenszeit genommen worden, den Jungen ein Teil ihrer Jugend. Freilich ist selbst diese niederschmetternde Betrachtung egoistisch, sie wird dem wahren Leid nicht gerecht: In Indien, in Schwellen- und Entwicklungsländern werden über die kommenden Jahre noch sehr viele Menschen mit dem Virus zugrunde gehen.

Die Pandemie löste eine Wirtschaftskrise aus, die landläufig als „schlimmste seit 1945“ bezeichnet wird.