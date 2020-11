Christian Rainer: Erweiterter Suder-Raum

Was erwartet uns da in Österreich in den kommenden zwölf Monaten? Zum Teil hängt diese Zukunft natürlich mit Corona zusammen, zum Teil aber nicht. Stellen wir zunächst voran, was seit Neuestem mit Lust gemutmaßt und kolportiert und verbreitet wird! Das Wort „Neuwahl“ macht nämlich die Runde. Im kommenden Jahr würde im Bund gewählt werden. Die Regierung würde neuerlich stürzen.

Nun sprächen die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit – vornehmlich mit Sebastian Kurz – tatsächlich dafür, dass bald wieder eine Legislaturperiode endet. Ich denke jedoch, die Häufigkeit, mit der „Neuwahl“ gezischelt wird, ist vornehmlich ein Ausdruck, der die Orientierungslosigkeit der Bevölkerung angesichts der Orientierungslosigkeit der Regierenden widerspiegelt. „Neuwahl“ heißt also nicht, dass die Demokratie am Zuge ist, um dem innenpolitischen Treiben in italienischer Frequenz ein Ende zu setzen. Es heißt eher, die Gesellschaft hat mitbekommen, dass die da oben gerade nicht wissen, wo es hier unten langgehen wird.