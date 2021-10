Abstrakt heißt: Die Regierungsparteien waren zu Ende der vergangenen Woche in ihren Positionen hoffnungslos verkeilt. Ohne Befreiungsschlag würde die Republik in einen Notbetrieb wechseln. Die Volkspartei hatte sich auf den Verbleib von Sebastian Kurz als Regierungschef eingeschworen. Zugleich, ebenso apodiktisch, hatten die Grünen Kurz als handlungsunfähig deklariert, forderten implizit einen neuen Kanzler-Kandidaten von der Volkspartei. In der Folge wären die Grünen gezwungen, aus einer Regierung mit Kurz auszuscheiden, also einem Misstrauensantrag im Parlament am kommenden Dienstag zuzustimmen. Jede andere Koalition ist freilich ausgeschlossen. Keine der Parteien will mit Kurz regieren. Die FPÖ wiederum hat den Wunsch nach Unterstützung einer – ohnehin todgeweihten – Minderheitsregierung von SPÖ, Grünen und NEOS abschlägig behandelt. An einer Konzentrationsregierung mit FPÖ und ohne ÖVP würden nicht nur die Grünen nicht teilhaben. Somit: Wenn Kurz bleibt, steht das Land ohne Regierung da. Es würde – mitten in der Pandemie – neuerlich Wahlen geben: mit der voraussehbar unveränderten Konstellation nach diesen Wahlen.