Wie Twitter auf die ÖVP-Krise reagiert

Seit dem Bekanntwerden der Razzien im Bundeskanzleramt, der ÖVP-Zentrale und dem Finanzministerium am Mittwochmorgen gibt es kaum ein anderes Thema mehr in den Medien und sozialen Netzwerken. Es geht um Steuergeld, gefälschte Umfragen und Inserate in Wolfgang Fellners "Österreich" und "oe24.at". Am Mittwochabend war Bundeskanzler Sebastian Kurz in der ZIB 2 im Gespräch mit Martin Thür. Auf Twitter – dem Epizentrum der öffentlichen Meinung – melden sich (ehemalige) Politiker, Journalisten und andere Personen der Öffentlichkeit zu Wort, um ihren belustigten, schockierten oder wütenden Reaktionen Ausdruck zu verleihen.