Christian Rainer: Impfpflicht? Ja, bitte.

Allerdings: Ich habe ebenso viel und ebenso emotionale Zustimmung erhalten. Gegen Ende der Woche nahm die Zustimmung rasant zu. Ich habe eine Theorie, warum das so ist.

Was vor einer Woche nämlich nicht absehbar war: Die Sache ist plötzlich in Bewegung gekommen, die Impfpflicht zum zentralen Thema geworden. Am vergangenen Montag verordnete Emmanuel Macron eine Verpflichtung für breite Berufsgruppen, und Frankreich wird das noch ausweiten. In Griechenland dürfen nur mehr Geimpfte in Lokale, Kinos, Theater (Tanzen ist überhaupt verboten – angesichts von Sirtaki verschmerzbar); was ich zuletzt anregte, ist dort also schon Regel.

Inzwischen wurden auch neue Berechnungen gemacht. Zitierte ich zuletzt das deutsche Robert Koch-Institut, das zur Abwendung einer großen vierten Welle eine Durchimpfungsrate von rund 90 Prozent eruierte, so alarmiert die EU-Behörde ECDC nun mit bösen Zahlen: Per 1. August wird die

7-Tage-Inzidenz in Westeuropa 420 betragen, in Österreich 200.

Ich bin es inzwischen leid, auf all die Gegenargumente einzugehen. (Meine Kollegin Siobhán Geets ist in ihrem Kommentar auf Seite 33 geduldiger.) Dennoch hier gerafft:

Impfpflichten gibt es nicht nur „in Turkmenistan“ (wohin mich drei Leser wünschten), sie sind in Europa weithin üblich, waren es auch in Österreich. Bitte auf Wikipedia Nachschau halten!

Die Corona-Vakzine sind nicht unerprobt zugelassen worden. Der Zulassungsprozess lief schneller, aber nach üblichen Regeln. Inzwischen gibt es zwei Milliarden Testpersonen ohne auffällige Befunde.