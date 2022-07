Christian Rainer: Lässt der Westen die Ukraine fallen?

Eigenartig (aber was ist auf Twitter schon eigenartig) erschienen mir freilich die aggressiven Antworten bis hin zu Drohungen, als würde jene Erwartungshaltung meine Hoffnung repräsentieren. Zumal ich genau das Gegenteil zum Ausdruck gebracht hatte, zumal ich zynisch resignierend gemeint hatte, schon bald würde Wladimir Putin wieder „ein gern gesehener Staatsgast im Westen sein und in der Wirtschaftskammer auch ein beklatschter“. So tweetete @AlirezaSheiko1: „Wunschdenken und nichts mehr“. @gass: „Putin hat wohl ein paar Artikel bestellt $$$$“ @menora (das ist der sehr umtriebige Herr Ingolf Berger): „Rundheraus gefragt: Wer gibt in Österreich einen solchen Artikel in Auftrag?“ @trimifeda: „Das profil beginnt damit – das ist schändlicher Defätismus.“ Und @NittAlexander: „Klar und den Artikel hat die russische Botschaft beauftragt.“

Ich bleibe jedenfalls dabei: Entweder gewinnt Putin diesen Krieg schnell (was immer er selbst als „gewinnen“ definieren mag) und kommt damit dem Einknicken des Westens zuvor. Oder ein westlicher Politiker nach dem anderen wird ausscheren, weil er dem Druck der Straße nicht widerstehen will. Auch wenn die Umfragen (vor allem im Vorzeigeland Deutschland) noch anderes signalisieren: Die Menschen werden ermattet sein von der eigenen Heldenrolle, die sich bisher noch aus der Solidarität mit den ukrainischen Helden speist. Spätestens die Rezession mit Inflation und Mangelwirtschaft wird die Durchhalteparolen der Volksvertreter zum Verstummen bringen. Die Unternehmer sind da längst einen Schritt weiter: Kammerpräsident Harald Mahrer weiß das Gros seiner Mitglieder hinter sich, wenn er etwas verklausuliert den Rückzug aus den europäischen Positionen fordert.

Russland hat sämtliche militärische Optionen offen, alles andere ist Wunschdenken. Ich fürchte: Es wird zu einem faulen Frieden kommen, dessen Konditionen Herr Putin nach Gutdünken diktieren kann. Und ich fürchte, dass sehr viele Menschen – nicht nur in Österreich – dieses Ergebnis nicht fürchten, sondern darauf hoffen.