Der Westen wird die Ukraine fallenlassen

Guten Morgen!

Eben googelte ich das Wort „Sommerloch“ in der Rubrik „News“. Meine Erwartungen wurden bestätigt: Es ist heuer nicht. Suchergebnis Nummer eins ein Zitat aus der „Tiroler Tageszeitung“: „Keine Polit-Pause: Sommerloch als Relikt aus vergangener Zeit“. Ergebnis Nummer zwei: „PS5 kaufen und vorbestellen: Chancen auf die Konsole trotz Sommerloch“. Ich denke, wir müssen uns hier nicht lange darüber verständigen, warum sich die nächsten Monate nicht ereignisleer ausrollen werden. Nebenschauplatz (wer hätte das „Neben“ vor ein oder zwei Jahren für möglich gehalten!) bleibt Corona. Im Zentrum steht der Ukraine-Krieg mit all seinen Auswirkungen auf die Welt, auf uns.

Mein Leitartikel vom vergangenen Wochenende dreht eigentlich um die Unfähigkeit oder Unwilligkeit der österreichischen Politiker:innen zu kommunizieren („Nichts als Sprachmüll“). Wie so oft kamen mir während des Schreibens neue Gedanken und Ideen (andere Autor:innen arbeiten mit präziserem Plan) – Sie kennen das vermutlich von guten Gesprächen. Gegen Ende meines Textes schrieb ich, dass „die wichtigste Debatte unserer Zeit, vielleicht unseres Lebens in Deutschland geführt wird und nicht in Österreich“. Ich will hier nicht nochmal auf die Minderwertigkeit unserer Debattenkultur eingehen (abseits von einigen Medien – denken Sie dabei bitte vor allem an profil!). Vielmehr geht es mir um „die wichtigste Debatte unseres Lebens“. Ich bezog mich dabei auf den Ukraine-Krieg, wie er enden wird, wie man ihn beenden kann.

Einschub: Vielleicht ist der Superlativ eine unzulässige Zuspitzung. Leseempfehlung: Henry Kissingers neues Buch „Staatskunst“, im Original „Leadership“. Während Kissingers 99-jährigem Leben wurden schon viele global wichtige Debatten geführt. Das Buch bringt, ohne ihn zu erwähnen, Wladimir Putins Vorgangsweise in eine neue Perspektive.