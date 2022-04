Christian Rainer: Österreich sagt nein

Derweil in der Provinz: Auch hier lebt es sich in einer eigenen Welt, in der die große keine Probe hält. Bei einer Veranstaltung des niederösterreichischen Gemeindebundes verkündet die ÖVP, was Sache ist. „Ein klares Nein seitens Österreichs, was ein Gasembargo betrifft“ sendet Johanna Mikl-Leitner an diesem Donnerstagabend aus dem Bezirk Tulln in die Welt hinaus. So lächerlich das klingt: Mikl-Leitner – Nehammer, Bundesregierung – EU-Rat. Tatsächlich kann Österreich, kann die niederösterreichische Volkspartei hier die Weltpolitik beeinflussen und eine gemeinsame Linie des Westens hintertreiben.

Deutschland zögert bei einem Embargo für russisches Gas, Österreich sagt nein. Die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“ titelt: „Italien vielleicht, Litauen ja, Österreich nein, Spanien ungern“ – und zerklaubt unsere „Russland-Nähe“ in kleine Teile.

Österreich ist anders. Man mag das befürworten oder als genant empfinden. Aber was Österreich übersieht: Wir sind bald die Einzigen in der EU, die anders sind. Bestenfalls werden wir uns mit autoritären Demokratien wie Ungarn in einem Topf wiederfinden. Am Anfang all dieser Widersprüche steht die Neutralität. Sie war ein Mittel zum Zweck, damit das selbst ernannte Opfer Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg seine Freiheit wiedererringen konnte. Aber später bekam sie ein böses Eigenleben, das den Kalten Krieg und den EU-Beitritt überstand. Die Neutralität war 1955 eine Notlüge. Dann wurde sie zu einem Feigheitsbekenntnis. Sie hat auch pathologische Züge: Eine ganze Nation muss ihre westeuropäischen Werte und Wurzeln verleugnen.