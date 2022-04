35.000.000.000 Euro: Kann der Westen den Wirtschaftskrieg gegen Russland gewinnen?

Am 26. Februar, zwei Tage nach der russischen Invasion in der Ukraine, brachte der Westen – die USA, die EU und ihre Verbündeten – seine Waffen in Stellung. Sie sollten nach den Worten von US-Präsident Joe Biden ihre „maximale Wirkung auf Russland“ entfalten. Doch der Oberbefehlshaber der größten Armee der Welt sprach nicht von Raketensystemen, Kampfflugzeugen und schwerer Artillerie, sondern von: Wirtschaftssanktionen. Die Staaten der NATO und einige Verbündete – darunter Österreich – verzichten auf den Einsatz ihrer militärischen Feuerpower, um nicht einen Dritten Weltkrieg heraufzubeschwören. Aber sie wollen Russland besiegen, indem sie dessen Wirtschaft blockieren, sabotieren und so schwer schädigen, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Krieg beendet; und dass aufgrund dieser Erfahrung im Idealfall weder er noch ein anderer potenzieller Kriegstreiber noch einmal auf die Idee kommen, einen anderen Staat zu überfallen.

Das ist der Plan, der seit mehr als sechs Wochen in die Tat umgesetzt wird. Die westliche Allianz hält bei Sanktionswelle Nummer 5, die vergangene Woche verhängt wurde, und in einem Punkt sind sich ausnahmsweise das Weiße Haus und der Kreml einig: Es ist ein Wirtschaftskrieg, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Einen „totalen Wirtschaftskrieg“ nennt ihn Russlands Außenminister Sergej Lawrow, und Joe Biden ist seinerseits stolz darauf, „die schärfsten Maßnahmen der Geschichte“ getroffen zu haben.

Russland, die elftgrößte Volkswirtschaft der Welt, soll innerhalb von wenigen Wochen von allen westlichen Volkswirtschaften isoliert werden. So etwas gab es tatsächlich noch nie. Bloß: Gemessen an ihrem Ziel – der Beendigung des Krieges – waren die Anstrengungen bisher erfolglos. Im Gegenteil, die Brutalität, mit der die russischen Streitkräfte in der Ukraine vorgehen, nimmt zu. Mutmaßliche schwere Kriegsverbrechen wie das Massaker in Butscha treten zutage.

Die bittere Zwischenbilanz lautet: Die bislang getroffenen Sanktionen reichen nicht aus. Die logische Konsequenz daraus wäre, noch härtere Maßnahmen zu setzen. Allerdings haben alle Sanktionen den unerwünschten Nebeneffekt, dass sich die westlichen Staaten damit selbst schaden. Die große politische Frage lautet also: Wie weit wollen wir gehen? Was sind wir – als Volkswirtschaft, als Gesellschaft, als Wertegemeinschaft – bereit zu ertragen, um den Angriffskrieg Putins zu stoppen?

Um besser beurteilen zu können, was sinnvoll sein könnte, ist es notwendig, den bisherigen Verlauf des Wirtschaftskrieges zu verstehen. Welche Maßnahmen hatten den gewünschten Effekt? Was ist verpufft? Und schließlich kommt seit Wochen immer derselbe umstrittene Vorschlag: Russland den entscheidenden Schlag zu versetzen, indem Europa auf russisches Gas verzichtet. Ist dieser Schritt unausweichlich? Oder ist er unvernünftig?