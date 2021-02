Christian Rainer: Rocky Horror Wochenschau

Trotz 30 Jahren Erfahrung im politischen Journalismus und aus durchaus neutraler Perspektive ist mir unerklärlich, warum die Grünen seit 13 Monaten lustvoll den Underdog in dieser Regierung geben. Sie besetzen mächtige Ressorts. Sie verfügen über starke Persönlichkeiten als MinisterInnen. Vor allem aber haben sie, anders als die Volkspartei, mit dem Weg in die Opposition eine Daseinsalternative. Entsprechend unverständlich: die grüne Version einer Befriedung des Streites ums Asylrecht. Auf Twitter (@chr_rai) habe ich das so kommentiert: „Die Grünen brauchen also eine ehemalige NEOS-Abgeordnete und eine Kommission, um ihre Position gegenüber dem Koalitionspartner in der Migrationsfrage unter der verniedlichenden Chiffre Kindeswohl festzulegen. Geht’s noch?!“

Zuletzt: Das Land sperrt auf. Der Lockdown wird ab Montag weniger lock und weniger down. Das ist eine richtige Entscheidung. Einerseits ist es ohnehin lächerlich, von einem Aufsperren zu sprechen. In der Theorie sollte sich das sogenannte Ansteckungsgeschehen jetzt nicht intensivieren: Bei 20 Quadratmetern pro Person im Handel, bei ausnahmslos getesteten Kunden von Friseur & Co, bei testgeschnäuzten Schülern im Schichtbetrieb, bei nächtlicher (in der Praxis wie bisher durch Ausnahmen inexistenter) Ausgangssperre bleiben Ansteckungen freak accidents. Wenn sich die Menschen daran halten und die Polizei endlich ihre Arbeit tut. Andererseits: Falls die Zahlen nach oben gehen, wird nach einer Erholungsphase für den Handel eben wieder zugesperrt. Die Alternative wäre ein kompletter Lockdown bis in den Juli hinein – und damit Schwachsinn – gewesen.