Christian Rainer: Kindesweglegung

In der Sache, am Vorgang selbst, gibt es entgegen dem eigenen Empfinden nicht viel zu kritisieren. Ich halte derartige Kritik für kontraproduktiv, da sie angreifbar macht. So kann ich nicht nachvollziehen, was die grüne Abgeordnete Sibylle Hamann in ihrem Gastbeitrag auf Seite 30 dieser Ausgabe meint, wenn sie von fehlender „Verhältnismäßigkeit“ des Polizeieinsatzes schreibt, wenn sie den Exekutivbeamten „funkelnde Provokation im Blick“ attestiert. Mit einer Handvoll Streifenpolizisten hätte man die Abschiebung eher nicht durchführen können, ohne körperlichen Einsatz die Blockade durch Demonstranten nicht aufheben. Und ich will glauben, dass es fast alle Polizisten schmerzt, Kinder und ihre Mütter abschieben zu müssen.

Ebenso wenig ist das Argument juristisch stichhaltig, die Kinder hätten sich lange genug in Österreich aufgehalten, eines sei hier geboren worden, entsprechend beide völlig integriert. Dieser lange Aufenthalt kam nur durch das fragwürdige Verhalten der Mutter zustande, durch „die wiederholte rechtswidrige Einreise … das Ignorieren der Verpflichtung, das Bundesgebiet zu verlassen“, so der Bundesverwaltungsgerichtshof. Aus einer rechtswidrigen Handlung ein Recht abzuleiten, ist selten zielführend. Auch deshalb erscheint ein „Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen“, ein humanitäres Bleiberecht, schwerlich durchsetzbar. Der Verfassungsrechtler Bernd-Christian Funk stellt diesen Ausweg in den Raum – aber erst nach Einrichtung einer „Härtefallkommission“ und mit „politischem Willen“.