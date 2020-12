Christian Rainer: Schuldig?

Ich kann mich nicht an mein erstes Treffen mit Grasser erinnern. Was in Erinnerung blieb, ist allerdings ein bei der Regierungsbildung zu Anfang 2000 vorherrschendes Erstaunen darüber, dass ein 31-Jähriger nun Finanzminister der Republik werden würde. Mit Sebastian Kurz, der in exakt diesem Alter Bundeskanzler wurde, haben sich die entsprechenden Koordinaten aber längst verschoben. Mein letztes Treffen mit Grasser fand vor etwa zehn Jahren statt – etwa zu Beginn der Ermittlungen gegen ihn. Wie bei anderen Gelegenheiten zuvor ermattete das Gespräch nach einem kurzen Feuerwerk an mittellustigen Schmähs und halbgaren Gedanken. Ich fragte mich damals, ob jemand mit seinem Charakter die kriminelle Energie aufgebracht haben könnte, um jene Dinge durchzuziehen, derer er bald darauf beschuldigt wurde.

In dieser Hinsicht schien sich Grasser von seinem Umfeld zu unterscheiden. Dort wäre alles möglich gewesen und war es auch. Allen voran Grassers Ziehvater Jörg Haider: Hätte Haider nicht schwer betrunken bei einem selbst verschuldeten Autounfall das Leben verloren, wäre er später mehrfach zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Viele seiner Wegbegleiter, seiner Adepten sind diesen Weg gegangen: Kulterer, Scheuch, Rumpold, Dörfler, Martinz, Dobernig, Petzner, Westenthaler. Und eben der zuvor schon rechtskräftig verurteilte Walter Meischberger, der am Freitag nicht rechtskräftig sieben Jahre ausgefasst hat.