Der Titel dieses Kommentars ist eine Übertreibung. Wahrscheinlich gab es Zeiten, zu denen Medien wichtiger waren als in unserer Gegenwart. Rund um den 11. September 2001 erlebten wir Stunden, Tage, in denen eine so weit wie möglich emotionsfreie und faktennahe Berichterstattung essenziell für die Stabilität der USA und der Weltlage erschien. (Ich erinnere mich an das Programm von CNN, dessen Nachrichtensprecher und -sprecherinnen sich buchstäblich vor dem Hintergrund der einstürzenden Twin Towers auf eine repetitive Rezitation dessen konzentrierten, was durch Bilder und Originaltöne gesichert zu vermelden war. Wann immer die Stimme eines Reporters zu brechen drohte, wurde weggeschaltet.) Und selbstverständlich war Kriegsberichterstattung stets eine Gratwanderung in potenziell tödlichen Höhen zwischen Faktencheck und Parteilichkeit. Umgekehrt: Regional oder zeitlich eingegrenzt wurde Journalismus immer bedroht. Diese Bedrohung geht regelmäßig von politischen Regimen aus, die Medien als gefährliche vierte Macht erleben und nicht als stabilisierende vierte Säule, die auch Mittel haben, den Journalismus zu erdrücken. Das kann - schlimm genug - in einer Lightversion mitten in der EU passieren wie in Ungarn. Oder aber wir sprechen von Systemen, die Pressefreiheit grundsätzlich als Übel definieren, wie China.



Darüber hinaus könnten wir den oben stehenden Titel auch noch mit gutem Recht variieren und daraus "Wichtig wie selten, bedroht wie nie" machen. Aber lassen wir das!