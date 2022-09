Vorwürfe gegen Ulrich Seidl: "Offenbar ausgenutzt"

Man kann Ulrich Seidl vieles vorwerfen: Seine Sturheit und seine finsteren Weltsichten, seine durchaus egozentrische Durchsetzungsfähigkeit in der Umsetzung seiner Visionen und auch seine Lust am Umgang mit tabuisierten Themen – seine Filme drehen sich um Sexarbeit und religiösen Wahn, um Rassismus, Großwildjagd und Alltagsfaschismus. Es ist also nicht zuletzt eine Frage der Perspektive, wie man auf Seidls Produktionen reagiert. Denn man muss einiges aushalten, wenn man sich mit diesen Werken auseinandersetzt, in denen Beschönigung und Wohlgefühl ganz grundsätzlich verweigert werden.

Und tatsächlich hat man Ulrich Seidl in den gut 40 Jahren seiner Regiekarriere bereits wegen unzähliger Verstöße gegen die bürgerliche Moral und den sogenannten guten Geschmack angeprangert: Schon mit seinem Debüt, dem Dokumentarfilm „Der Ball“ (1982), habe er seine Heimatstadt Horn der Lächerlichkeit preisgegeben; oft hieß es, er „beute“ die Menschen vor seiner Kamera aus, indem er sie ausstelle und benutze – auch wenn diese sich korrekt behandelt fühlten; Seidls Film „Paradies: Glaube“ wurde in Italien 2012 wegen angeblich blasphemischer Szenen sogar erfolglos angezeigt.

Aber nie zuvor hat die Entrüstung jenes Ausmaß angenommen, das am Freitag vergangener Woche mit einer groß angelegten Investigativgeschichte erreicht wurde. Keine drei Monate vor Seidls 70. Geburtstag hat das deutsche Wochenmagazin „Der Spiegel“ nun die Gelegenheit gesehen, einen Shitstorm nach bewährtem Muster zu entfesseln. Denn der jüngste Film des Regisseurs, „Sparta“, dreht sich um ein Thema, das noch unerfreulicher ist als seine Themen sonst: um Pädophilie. Kinder seien bei den Dreharbeiten in einem rumänischen Dorf im Sommer 2019 „offenbar ausgenutzt“ worden, heißt es in dem Artikel, zu unliebsamen Szenen genötigt und unter Druck gesetzt worden.

Als jemand, der Ulrich Seidls Werk seit den späten 1980er-Jahren journalistisch intensiv verfolgt (und 2007 außerdem ein Buch zum Schaffen des Künstlers publiziert) hat, konnte ich etliche Male Dreharbeiten des Regisseurs besuchen, seine Inszenierungsmethoden genauestens studieren. Seidl ist ein Regisseur, der sich der Kritik an seinen Regieentscheidungen bewusst aussetzt. Wer sich auf dem schmalen Grat zwischen radikaler Authentizität und starker Stilisierung bewegt, nimmt die Gefahr eines allfälligen Fehltritts in Kauf. In einem Klima, das den Konsens mit allen sucht, kann Kunst nicht entstehen. Seine Kompromisslosigkeit, die das „Authentische“, das „Wirkliche“ sucht, hat Grenzen: Rücksichtslos ist Seidl nicht, dazu ist er zu skrupulös. Die Menschen, von denen er erzählt, sind ihm nahe, das bezeugen so gut wie alle, die mit ihm gearbeitet haben. Gegenüber profil wollte Seidl zu den Vorwürfen vorerst nicht Stellung nehmen.