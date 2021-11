Corona-Bananenrepublik Österreich

Es fällt schwer, das Pandemie-Desaster ohne Zynismus und Wutausbruch zu analysieren. Monatelang versicherte uns die Regierungsspitze von Ex-Kanzler Sebastian Kurz abwärts, Österreich sei am besten und tollsten von allen Staaten durch die Krise gekommen. An prallem Selbstlob mangelte es nie, an ernsthaftem Corona-Krisen-Management ständig. Das Resultat der Superlativ-Politik in nüchternen Fakten: Die Intensivstationen sind heillos überfüllt, Krebs-Operationen werden verschoben. Beim chronisch überlasteten medizinischen Personal droht eine Burn-out- und Kündigungswelle. Die fünfstelligen Infektionszahlen klettern auf immer neue Rekordwerte. Das böse L-Wort vom Lockdown, x-mal ausgeschlossen, wird wieder bittere Realität. Österreich steht erneut auf der Liste der Hochrisikogebiete, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger kann getrost die zehn Millionen Euro teure Werbekampagne „Winterliebe“ einstampfen.

Höchste Zeit für einen schallenden Applaus für Österreichs Politik, die natürlich immer alles richtig gemacht hat!

Und in der Corona-Krisenwoche gewohnt chaotisch reagiert: Kanzler Alexander Schallenberg brabbelt unverständliche Sätze wie „einen Lockdown soll es aus Solidarität mit den Ungeimpften nicht geben“. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer reißt verächtliche Bruhaha-Witze über Wissenschafter, sein Kollege in Oberösterreich, Thomas Stelzer, vollzieht Corona-Bocksprünge. In Niederösterreich dauert die Auswertung von PCR-Tests bis zu 40 Stunden, die Tests sind damit sinnlos, in westlichen Bundesländern macht das Impfen an Wochenenden Pause. Der Föderalismus zelebriert auf offener Bühne sein Scheitern, die Bundesregierung agiert nicht besser: Statt gemeinsamer Auftritte regiert heilloses Durcheinander, der Kommunikationselan der „vier Musketiere“ ist eingeschlafen, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein abgetaucht. Nun kommt ein „Lockdown für Ungeimpfte“. Wer den wie kontrollieren soll, weiß niemand.