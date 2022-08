Darf Donald Trump antreten?

Es ist nicht ganz einfach, bei den einzelnen zivil- und strafrechtlichen Verfahren gegen Donald Trump und seine Unternehmen auf dem jeweils letzten Stand zu sein – es sind schlicht verdammt viele. Die zu untersuchenden Delikte reichen von der betrügerischen Übertreibung seiner Vermögenswerte über kriminelle Geschäftspraktiken bis zum Versuch der Wahlmanipulation, respektive eines Putschversuchs am 6. Jänner 2021 beim Sturm auf das Kapitol. Die Razzia, die das FBI am Montag in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago (Florida) durchführte, erfolgte im Zusammenhang mit einem bisher wenig beachteten Verfahren, bei dem die Justiz annimmt, der Ex-Präsident habe Dokumente privat gelagert, anstatt sie wie gesetzlich vorgeschrieben dem National-Archiv zu übergeben.

Vor dem Hintergrund der anderen Anschuldigungen nimmt sich der letztgenannte Vorwurf eher harmlos aus, doch die US-Gesetze sind in dieser Angelegenheit streng: Wer „willentlich und ungesetzlich“ Regierungsdokumente versteckt, begeht laut der Bestimmung in Title 18, Section 2071 ein Verbrechen. Damit nicht genug: Die angedrohte Strafe reicht bis zu drei Jahren Haft und – Achtung! – der Sanktion, dass der Verurteilte für „untauglich“ erklärt wird, ein öffentliches Amt auszuüben.

In Kommentaren wird seit der Hausdurchsuchung gemutmaßt, dass Donald Trump damit per Gesetz aus dem Rennen um die Präsidentschaftswahl 2024 geworfen werden könnte, denn wer kein bundesstaatliches Amt ausüben darf, kann wohl unmöglich für das höchste Amt im Staat kandidieren?

Doch, er kann. Die Verfassung der Vereinigten Staaten sieht ausschließlich drei Kriterien vor, die jemand erfüllen muss, um Präsident werden zu können: Er oder sie muss in den USA geboren, mindestens 35 Jahre alt und seit mindestens 14 Jahren im Land wohnhaft sein. Nichts – auch keine strafrechtliche Bestimmung – darf diesem Katalog etwas hinzufügen. Ein derartiger Versuch würde unweigerlich vor dem Supreme Court, dem Obersten Gericht der USA, landen und dort abgeschmettert werden.