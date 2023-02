Das entpersonalisierte Böse

Darf ein Journalist die FPÖ als „böse“ bezeichnen, darf ich das im Titel dieses Kommentars tun? Bleibt man da noch innerhalb eines objektiven Verfasstheitsbogens? (Im Verfassungsbogen – aus dem der damalige ÖVP-Klubobmann Andreas Khol die FPÖ übrigens einst ausgeschlossen hatte, um sie für die Schüssel-Koalition dann flugs wieder hereinzuholen – bleibt man als Kommentator damit jedenfalls. Meinungsfreiheit! Aber das wäre eine ganz andere Diskussion.)

Wenn man den Einzelnen für das Ganze nimmt, pars pro toto, wenn man damit das politische Personal meint und nicht die Wählerinnen und Wähler, dann darf man die FPÖ „böse“ nennen. Deshalb zum Beispiel: Der niederösterreichische Politiker Gottfried Waldhäusl hat vergangene Woche einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund die Daseinsberechtigung im Sinne der Hier-Dalebensberechtigung entzogen. Bei einer TV-Sendung sagte er einem Mädchen auf den Kopf zu, ohne sie wäre „Wien noch Wien“ – also wohl sein Wien, ein utopisches Wien ohne kroatische, tschechische, türkische Familien, stattdessen prall mit klangvollen deutschen Namen. Lauter Waldhäusls in einem lauteren Wien. Johanna Mikl-Leitner nannte ihren freiheitlichen Landesrat daraufhin „jenseitig“. Wir setzen voraus, dass die Landeshauptfrau mit dem Waldhäusl-Jenseits nicht den Himmel meint, sondern die Hölle: In der Hölle ist das Böse, also ist Waldhäusl böse. Aus den eigenen Reihen hat niemand Waldhäusl kritisiert, bis auf Weiteres ist also die FPÖ böse. Waldhäusl sei Dank können wir uns also heute sparen, die Abgründe der FPÖ inhaltlich in Erinnerung zu rufen. Wir müssen nicht bei A wie Ausländer beginnen und mit Z wie Zigeuner schließen.

Die FPÖ des Wahres-Wien-Waldhäusl und des Lustiges-Liederbuch-Landbauer hat die Wahl in Niederösterreich krachend gewonnen. In der jüngsten profil-Umfrage liegen die Freiheitlichen bundesweit mit vier Prozentpunkten Vorsprung an erster Stelle. Das ist mehr als vor sieben Jahren. Damals durften Christian Kern (vergeblich) und Sebastian Kurz (eigennützig) den Karren aus dem Dreck ziehen.

Die Titelgeschichte dieser Woche schildert eindrücklich, wie die Freiheitlichen immer und immer wieder von den Scheintoten auferstehen konnten. Haider und die Beschäftigungspolitik. Haider, Knittelfeld, die Parteispaltung. Der Hypo-Skandal. Das Ibiza-Video. Ich habe niemals geglaubt, die FPÖ würde auf ihr Kernpublikum reduziert schrumpfen, ich habe wider die meisten Kommentatoren immer recht behalten.