Das ist der Gipfel!

Kickl: Donald! Endlich lernen wir uns kennen!

Trump: Oh! Sie sind the Führer of Austria? Aber Sie sind ja gar nicht … Short.

Kickl: Nein, eh nicht! Das ist nur eine der vielen Lügen, die die Leftleften über mich verbreiten. Weil in Wirklichkeit bin ich natürlich der Größte.

Trump: Well, mein Freund, das kann ja wohl nicht ganz stimmen – weil der Größte bin selbstverständlich ich, wie jedermann weiß. Aber ich meinte, dass ich mich ja schon einmal mit dem Austrian Führer getroffen habe. Und der hieß Short, wenn ich mich recht erinnere.

Kickl: Ach so, der! Nun, der ist zum Glück Geschichte. Er musste zurücktreten.

Trump: Oh. Ein Komplott der Leftleften?

Kickl: Nein, er wurde davongejagt, weil er den besten und beliebtesten Minister abgesetzt hat, den unsere Dritte Republik jemals hatte: mich!

Trump: I see. Nun, aber jetzt sind Sie ja zurück.

Kickl: Ebenso wie Sie! Wie geht es Ihnen jetzt eigentlich, seit die gottgewollte Ordnung wiederhergestellt ist und Sie wieder Präsident sind?

Trump: Nun, es wird Sie nicht weiter überraschen, dass alles simply great ist! Ich habe es schon im ersten Monat geschafft, die Zahl der in Springfield von diesen haitianischen Untermenschen aufgefressenen Hunde und Katzen um 128 Prozent zu reduzieren. Das muss mir erst einmal einer nachmachen.

Kickl: Das würde garantiert sonst niemandem gelingen!

Trump: Sie gefallen mir, Sie haben die richtige Einstellung. Fressen sie bei euch auch Hunde und Katzen?

Kickl: Nun, sagen wir so: Ich würde beim Chineser niemals „Acht Schätze“ bestellen.

Trump: Klar. Den Gelben kann man nicht trauen. Außer diesem süßen fetten Nordkoreaner. Der ist in Ordnung. Der liebt mich. Aber jetzt sagen Sie einmal: Was war der größte Erfolg Ihrer bisherigen Regierungszeit?

Kickl: Nun, ich habe gehalten, was ich versprochen habe: Ich habe die Zahl der Grenzübertritte aus dem Stand halbiert!

Trump: Wow! Das heißt also, es kommen viel weniger Illegale?

Kickl: Nein. Touristen. Aber irgendwo muss man mit der Festung Österreich ja anfangen. Außerdem habe ich endlich für Gerechtigkeit für alle Corona-Opfer gesorgt.

Trump: Interessant! Wie? Haben Sie den Gelben ein europäisches Virus zurückgeschickt, um sich zu rächen?

Kickl: Nein. Ich habe einen milliardenschweren Fonds ins Leben gerufen, aus dem alle Ungeimpften für ihre erlittenen psychischen Schäden eine Wiedergutmachung bekommen.

Trump: Beeindruckend! Das sind sicher viele.

Kickl: Ja. Wobei die meisten sie schon vorher hatten. Aber das ändert nichts daran, wie schlecht man sie behandelt hat! Die Krankenkassen haben damals ja nicht einmal ihr Ivermectin bezahlt! Da bleiben natürlich große Traumata zurück.

Trump: Die Leftleften schrecken eben vor nichts zurück. Bei uns haben die Demokraten Abtreibungen sogar nach der Geburt erlaubt, ist das zu fassen? Das habe ich natürlich sofort verboten!

Kickl: Dabei tun die immer so, als wären sie so große Menschenfreunde! Und alle anderen sind die Bösen. Sie, ich, Wladimir … Ach ja, übrigens: Wann genau stoppen wir jetzt eigentlich den grausamen Verteidigungskrieg der Ukraine?

Trump: Wenn Wladimir ihn gewonnen hat. Und es dort keine Nazis mehr gibt.

Kickl: Ich muss gestehen, Letzteres wäre mir jetzt gar nicht sooo wichtig. Aber das heißt, wenn Wladimir erst einmal Kiew hat, dann beginnen die Friedensgespräche?

Trump: Wer redet von Kiew? Ich habe mit ihm telefoniert. Und er sagte: Warschau! Also hab ich ihm das Okay gegeben.

Kickl: Aber … das ist die Hauptstadt von Polen.

Trump: Damn! Dieses alte Schlitzohr! Aber was soll’s: Versprochen ist versprochen.

Kickl: Genau. Hauptsache, die NATO gefährdet nicht mehr länger die Sicherheit in Europa.

Trump: Und ich muss mich ohnehin auf „America first“ konzentrieren. Als Nächstes schaffe ich die Inflation ab. Beziehungsweise: Ich ziehe ihr die Zähne!

Kickl: Interessant! Wie?

Trump: Ich drucke einfach mehr Geld und verteile es an die Leute. Dann können die sich im Handumdrehen wieder alles leisten!

Kickl: So etwas Geniales wäre Sleepy Joe nie eingefallen! Und dieser leftleften Harris, die so getan hat, als wäre sie schwarz, weil das jetzt modern ist, schon gar nicht. Amerika kann wirklich dankbar sein, dass es Sie gibt!

Trump: Die ganze Welt kann dankbar sein für Führer wie … uns! Für unsere Intelligenz, unsere Vernunft …

Kickl: Und unsere Ehrlichkeit!

Trump: Ja, da setzen wir neue Maßstäbe … Oh! Wladimir ruft gerade an.

Kickl: Schönen Gruß! Und wenn er diesmal Wien will: Geht klar!

Trump: Wo ist das denn wieder?