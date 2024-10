Das Volk bin ich!

Jetzt hat unser Herbert also die Wahl gewonnen, und zwar mit dem größten Vorsprung seit Marcel Hirscher 2017 in Schladming. Aber was passiert? Sie grenzen ihn aus! Nachdem das Volk endlich aufgestanden ist und lautstark nach ihm gerufen hat. Und auch noch quasi einstimmig! Ich weiß schon, in den Systemmedien sagen sie, er hat nur 29 Prozent gemacht. Aber da fangen die Lügen ja schon wieder an. Weil, das ist ja viel zu wenig. Egal wen ich frage von meinen Haberern, ob’s jetzt der Kurtl ist, der Jimmy oder der Tschurtschi – alle haben blau gewählt. Sogar der bsoffene Helmut! Weil seit am Wahltag kein Alkoholverbot mehr ist, geht der ja auch wieder wählen. Alle haben ihr Kreuzerl beim Kickl gemacht – also simma da schon einmal bei 100 Prozent. Und da sind die, die ich nicht kenne, ja noch gar nicht mitgezählt bei diesem Sempel. Mit denen wär das ja überhaupt ein Wahnsinn, da hätt er dann ja locker 140, 150!

Redebedarf Von Rainer Nikowitz

Aber gut, da schauen die Medien natürlich wieder einmal nicht hin, weil das traut sich ja keiner zu schreiben. Aber immerhin hat es das System wenigstens nicht geschafft, gleich so schlimm zu betrügen, dass überhaupt ein anderer Erster geworden ist, wie das letzte Mal beim Trump. Unser Herbert lässt sich aber auch von der Einheitsfront nicht aufhalten, der ist schlau wie der Wüstenfuchs Rommel selig, er hat trotzdem gewonnen. Und dann? Dann gibt ihm der linksversiffte Grüne in der Hofburg, der ihn deshalb nach dem Verfassungsverständnis von mir und allen anderen Normalen sofort zum Bundeskanzler auf Lebenszeit ernennen hätte müssen, nicht einmal den Auftrag zur Regierungsbildung! Weil angeblich gar nicht in der Verfassung steht, dass er das muss! Ich mein, ich hab sie natürlich nicht gelesen, die ist sicher urfad, und ich hab weiß Gott Besseres zu tun – aber das stimmt sicher nicht. Und auch wenn sie jetzt behaupten, dass sich der Schüssel damals mit unserem Jörgl eine Regierung ausgeschnapst hat, ohne einen Auftrag zu haben und ohne den Bundespräsidenten überhaupt zu fragen – das ist auch wieder nur eine Ausrede, um das Volk, also mich, zu betrügen. Weil, das ist ja sowieso alles, was das System tut. Mich betrügen. Tagein, tagaus hat es nichts anderes im Sinn, da muss es im Deep State einen eigenen Geheimminister dafür geben. Wenn mich das System nicht mein Leben lang betrogen hätte, dann hätte ich jetzt eine Villa in Hietzing. Und nicht eine Garconnière in Gaudenzdorf.

Aber auch das wird der Herbert in Ordnung bringen, und darum sage ich: Bis hierher und nicht weiter! Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Ich meine, worüber reden wir denn da überhaupt? Beim Sport ist das ja auch völlig klar. Der Erste kriegt die Goldene, also den Bundeskanzler. Da redet auch keiner davon, dass der jetzt einen Partner dazu bräuchte. Außer vielleicht im Rodel-Doppelsitzer, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und der Zweite kriegt eben die Silbermedaille, also in unserem Fall den Vizekanzler. Dass sich der Nehammer weigert, diese einfache Regel zu befolgen, und stattdessen lieber selber Kanzler bleiben möchte, ist einfach ein Witz. Das zeigt nur, wie machtgierig diese Brüder sind. Ganz im Gegensatz zu unserem Herbert. Der hätte jedes Recht, nach seinem Kantersieg jetzt wild in der Gegend herumzuschimpfen, aber er hält sich wie immer nobel zurück. Das ist auch deswegen gescheit, weil ja sonst die anderen wieder sagen würden: Schaut’s, so ist er halt, der will nur einen Wirbel machen und kommt mit keinem aus. Mit dem ist kein Staat zu machen. Aber so ist er gar nicht, unser Herbert. Und er kann sehr wohl einen Staat machen, wenn man ihn nur endlich lässt. Einen ganz eigenen sogar.

Aber so, wie es aussieht, werden sich jetzt die Verlierer zusammenrotten, um mich um meine Stimme zu bringen. Weil genau das tun sie ja. Sie stehlen meine Kanzlerstimme. Und das soll eine Demokratie sein? In einer Demokratie bestimmt ja wohl das Volk. Also ich. Wenn das nicht so ist, ist es keine Demokratie. Und dann machen sich die Linken jetzt auch noch dauernd lautstark Sorgen, dass der Herbert die Demokratie abschaffen wird, wenn er dann einmal Volkskanzler ist. Also nach der nächsten Wahl. Aber da es ja in Wirklichkeit gar keine Demokratie ist – wo soll denn da bitte der Verlust sein, ha? Mir wird sie jedenfalls sicher nicht abgehen. Weil, ich hab ja dann sowieso das Sagen, endlich einmal. Und dann werdet ihr aber schön schauen.