Das wird man wohl noch hoffen dürfen

„Das Leben unterteilt sich in zwei Kategorien: schrecklich und elend“, sagt Woody Allen in der Rolle des misserfolgsverwöhnten Alvy Singer in dem Filmklassiker „Der Stadtneurotiker“. Wer will ihm widersprechen? Nun, Philipp Blom tut es im Titel-Interview in dieser Ausgabe. Der Historiker und Philosoph rehabilitiert mitten in der Hochkonjunktur geopolitischen Trübsinns und wohlargumentierter Niedergeschlagenheit die Hoffnung als Weltanschauung.

Hoffnung richtet sich immer auf eine potenzielle Verbesserung der Welt in der Zukunft, also trifft es sich gut, dass die Gegenwart ausreichend düster daherkommt. Ein Mann eignet sich wie niemand sonst als Personifikation der beunruhigend verrückten Zustände: Elon Musk. Zuletzt reichte sein wenig durchdachter Gastkommentar in der deutschen Tageszeitung „Die Welt“ für tagelangen Schlagabtausch pro und kontra. Musk hatte darin eine Wahlempfehlung für die Rechtsaußen-Partei AfD abgegeben. „Standard“-Chefredakteur Gerold Riedmann sah in dem Text eine „Wahleinmischung“ in die bevorstehende Bundestagswahl und erklärte Musk zum „globalen Sicherheitsrisiko“.

Ich halte eine offen deklarierte Wahlempfehlung eines global agierenden Unternehmers nicht für illegitim. Bestürzend ist hingegen die Position, die Elon Musk erklommen hat. Er ist zum Megastar aufgestiegen, dessen Aussagen und Tweets von Hunderten Millionen Menschen wahrgenommen werden. Gleichzeitig dient er dem kommenden US-Präsidenten Donald Trump in einer Quasi-Regierungsfunktion des sogenannten Departments für Regierungseffizienz. Ach ja, und der reichste Mann der Welt ist er auch.