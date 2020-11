David Staretz: Kathedralen bitte!

Haben wir das wirklich verdient? Ich fürchte, ja. Man gibt sich mit so wenig zufrieden. Niemand traut sich mehr was ausprobieren. Weil: Die Digitalisierung hat uns für jede Situation das Optimum errechnet, auf Millionen Kommastellen genau. Es gibt keine Fehler mehr, außer kapitale. Fehler im menschlichen Maße sind nicht mehr zu verantworten. Wir können bei der Marketingsitzung nicht zum Clipboard gehen und mit dem Laserpointer zeigen: "Hier an dieser Stelle machen wir bitte einen grandiosen Fehler. Sonst sind wir geliefert."



Gerne aber bedienen wir uns Fehlern der Vergangenheit. Ein Lamborghini Miura oder ein BMW Isetta sind aus heutiger Sicht völlig verfehlt. Aber wir delektieren uns daran: Waren das wilde Zeiten!



Und das Schlimmste ist heute: Man kann sich nicht beschweren. Unsere slicken Autos bewegen sich im Kontext dessen, was guter Geschmack, gekonnte und ausgewogene Formensprache bedeuten. Das trifft sogar auf SUVs zu!



Vor allem sind sie sehr sicher geworden, optimiert für Unfälle aller Art. Rütteln sogar am Lenkrad, während wir ins Smartphone tippen. Damit kommt jede Diskussion zum Ende. Fünf NCAP-Punkte, darüber ist nichts mehr zu wollen. Oder wollt ihr nur vier?



Der Anstoß zu diesen Überlegungen gab tatsächlich der Jaguar E. Ein Foto von schräg hinten, mit Steve McQueen am Steuer. Also ikonisch, eh klar. Aber am meisten hat mich fasziniert, wie sich die Karosserie über den Rädern öffnet. Wie mit dem Dosenöffner ausgeweitet. Überschmolzen, könnte man auch sagen.