Wenn sich Regierungsparteien in diesem Land zu einer Klausur zurückziehen, heißt das nichts Gutes. Meistens geht es bei diesen Treffen um eine innerkoalitionäre Paartherapie, in der die zerrüttete Beziehung durch das Vortäuschen von Arbeit kaschiert werden soll. So gut wie nie wird großen Reformprojekten der letzte Feinschliff verpasst, so gut wie immer werden der Bevölkerung Reförmchen als große Würfe verkauft und wirklich wichtige Themen an Arbeitskreise delegiert, um die Sache möglichst geräuschlos zu verschleppen.

Genau in diese Kategorie fällt die Mitte dieser Woche zu Ende gegangene Regierungsklausur. Dabei ist es nicht so, dass sie nichts gebracht hätte. Sie hat der Bevölkerung zwei wichtige Informationen geliefert. Erkenntnis Nummer eins: Die beiden Koalitionsparteien sind mit ihrem Gestaltungswillen am Ende angelangt. ÖVP und Grüne haben weder die Kraft noch den Willen, in ihrer ausklingenden Regierungszeit große Veränderungen auf den Weg zu bringen. Es reicht gerade noch dazu, sich auf ein paar kleinere Projekterl zu verständigen, die zwar allesamt nicht falsch, aber keineswegs ausreichend sind. Erkenntnis Nummer zwei: Den Grünen gelingt es immer besser, das Ergebnis der letzten Nationalratswahlen auf den Kopf zu stellen. Während der kleine Koalitionspartner ein ums andere Mal seine Kernanliegen durchbringt, schaut die mandatsmäßig knapp dreimal so starke ÖVP durch die Finger. Das wohl auch deshalb, weil sich der schwarze Arbeitnehmerflügel in sozialstaatlichen Fragen den Grünen näher fühlt als den wirtschaftsaffinen Parteikollegen.