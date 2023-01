Unseren deutschen Nachbarn kann man vieles nachsagen, aber ein auffallend starker Hang zur Zufriedenheit zählt eher nicht dazu. Umso erstaunlicher ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Allenbach-Instituts, das vergangenen Donnerstag in der „FAZ“ veröffentlicht wurde. So liebt eine überwältigende Mehrheit der Befragten das Leben in Deutschland. Geschätzt werden der hohe Lebensstandard, das Qualitätsbewusstsein der Unternehmen und Konsumenten, der soziale Zusammenhalt, das kulturelle Angebot sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Dennoch gehen nur 39 Prozent der Bürger davon aus, dass ihr Land in zehn bis 15 Jahren noch zu den führenden Wirtschaftsnationen zählen wird; vor fünf Jahren glaubten das noch 59 Prozent.

Die wachsende Zukunftsangst hat Gründe: Erst diese Woche kündigte Ford an, in Deutschland Tausende Stellen zu streichen. Nicht etwa in der Produktion, sondern in der Entwicklung. So werden im Kölner Forschungszentrum 2500 der 3800 Stellen gestrichen, auch in Aachen stehen Stellenkürzungen bevor. Ford will seine Fahrzeuge mit Elektroantrieb künftig nicht mehr in Deutschland entwickeln, sondern in den USA. Jetzt könnte man natürlich einwerfen, dass das für einen US-Konzern nicht ungewöhnlich ist. Energie ist in den USA spottbillig, zudem winkt die Biden-Administration mit milliardenschweren Förderungen. Alles, was nur irgendwie nach grüner Zukunft riecht, wird mit hohen Summen auf Rechnung der Steuerzahler subventioniert.

Gleichzeitig kündigte diese Woche aber auch BioNTech an, Deutschland den Rücken zu kehren. Der Mainzer Biotechkonzern verlagert zwar nicht das ganze Unternehmen nach Großbritannien, aber dafür seine große Zukunftshoffnung: die Krebsforschung. „Jetzt gehen schon unsere Corona-Helden“ wie die „Bild“-Zeitung schreibt. Der Abzug sei eine schallende Ohrfeige für die deutsche Regierung. BioNTech sieht das etwas gelassener, das Unternehmen setze eben auf die Vorteile der jeweiligen Standorte. Was freilich auf dasselbe hinausläuft, weil diese Vorteile eben nicht in Mainz, sondern in Cambridge zu finden sind.

Neben BioNTech zieht es auch Bayer in die Ferne. Der Leverkusener Pharmakonzern erforscht neue Zell- und Gentherapien künftig in den USA. Europa sei einfach zu büro-kratisch und zu innovationsfeindlich. Während diese Verlagerungen für Schlagzeilen sorgen, verlassen viele Mittelständler weitgehend geräuschlos das Land. Nicht von ungefähr: In allen Standortrankings rutscht der deutsche Wirtschaftsstandort ab, während Länder wie die USA, Kanada, die Schweiz, Singapur, Schweden und Dänemark von der Spitze lachen. Nur zwei der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt kommen noch aus Deutschland, die kleine Schweiz stellt drei. Das erinnert verdammt stark an die frühen 2000er-Jahre, als der britische „Economist“ Deutschland zum „kranken Mann Europas“ degradierte. Ein überreguliertes Land, das nur noch damit beschäftigt sei, den eigenen Niedergang zu verwalten.