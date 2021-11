Der scheiternde Staat: Wie konnte es so weit kommen?

In österreichischen Spitälern spielen sich Szenen ab, die vor Kurzem niemand für möglich gehalten hätte. In Salzburg werden erste Triage-Teams gebildet, die im Notfall darüber entscheiden müssen, welche Patienten beatmet werden und welche nicht. Weil die Behandlung aller Patienten nach geltenden Standards nicht mehr möglich sei.

In einem oberösterreichischen Krankenhaus gab es dem ORF zufolge von Sonntag auf Montag so viele Todesfälle, dass einige Leichen am Gang abgestellt werden mussten. Während sich die ersten Spitäler auf Triagen vorbereiten, fragen sich viele Bürger, wie es so weit kommen konnte. Es ist der scheiternde Staat, der die Bewohner dieses Landes in diese verheerende Lage brachte. Bleiben wir bei den Spitälern: Auf den Intensivstationen liegen landesweit 508 Menschen – vierhundertsechsundachtzig. Das ist höchst bedauerlich, dürfte die Gesundheitsversorgung eines neun Millionen Einwohner zählenden Staates aber nicht an den Rand des Zusammenbruchs führen. Glücklicherweise ist weder ein benachbartes Atomkraftwerk in die Luft geflogen, noch ein Flugzeug in ein dicht besiedeltes Gebiet gestürzt. Wir kämpfen seit 20 Monaten gegen eine Pandemie, die nicht viele Überraschungen zu bieten hat. Und wir leben in einem Land, das sich rühmt, neben Kuba das beste Gesundheitssystem der Welt zu haben – noch dazu eines, das überdurchschnittlich viele Intensivbetten bereithält.

Wie sich nun herausstellt, sind diese Betten aber zu einem großen Teil nicht verfügbar. Warum? Weil es an Personal fehlt. Dieser Mangel dürfte in vielen Spitälern des Landes ähnlich verheerende Folgen haben wie das gefährliche Virus selbst. Wer Alarm schlagenden Intensivmedizinern genauer zuhört, weiß, dass es Spitäler gibt, in denen fast so viele Betten wegen fehlender Mitarbeiter gesperrt wie durch Corona-Patienten belegt sind. Wie das bundesweit aussieht, kann niemand sagen, weil es einmal mehr an Daten fehlt.