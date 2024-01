Die Gentechnik-Schwurbler

Ein Beispiel: Während der Coronapandemie erhielten wir allabendlich via Nachrichten Besuch von Epidemiologen, die uns zu erklären versuchten, wie eine Pandemie entsteht und wie man sie bekämpfen kann. Bald spaltete sich die Bevölkerung. Die einen nahmen die Erkenntnisse der Wissenschaft dankbar an, die anderen weigerten sich und begründeten dies mit meist wirren Einwänden. Letztere nennen sich Impfskeptiker.

Ähnlich ist es mit dem Klima. Die Gesamtheit der Klimatologinnen und Klimatologen ist sich einig, was der Mensch mit seinem CO 2 -Ausstoß anrichtet und dass man dem Einhalt gebieten muss. Prompt meldeten sich sogenannte Klimaskeptiker, die auf Basis von YouTube-Weisheiten meinen, cleverer zu sein als das weltweite Forscherkollektiv.

Glücklicherweise tummeln sich die Impf- und Klimaskeptiker mit Vorliebe in sozialen Medien, nicht aber – zumindest derzeit – in Regierungsämtern. Aus dem Forschungsstand vernünftige Politik abzuleiten, ist schwierig genug. Diesen unbegründet anzuzweifeln, wäre das Ende rationalen Handelns.

Doch eine Form von Wissenschaftsskepsis gilt in Österreich als quasi offiziell legitimiert: Man glaubt den Epidemiologen und den Klimatologen, nicht aber den Genetikern. Dieses Phänomen ist so sonderbar, wie es klingt. Man könnte ebenso gut den Biologen glauben, nicht aber den Physikern.

Derzeit ist diese Eigenheit besonders relevant. Die Europäische Union möchte die Regeln für gentechnisch modifizierte Pflanzen, die mittels einer neuen Methode bearbeitet wurden, lockern. Diese „Neuen Genomischen Techniken“ (NGT) verändern Pflanzen auf eine Art, wie sie auch durch konventionelle Züchtung abläuft – nur schneller. Mit anderen Worten: Es ist praktisch nicht nachzuweisen, wie die Pflanze gentechnisch verändert wurde, und es spielt auch keine Rolle.

Nicht weniger als 34 Nobelpreisträger und weitere 1000 Wissenschafter haben einen offenen Brief verfasst, um „die Dunkelheit der antiwissenschaftlichen Angstmache“ zurückzuweisen, die dieser Technologie Hindernisse in den Weg legen will. Unter den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern sind etwa die Erfinderinnen der berühmten Methode „CRISPR“, der sogenannten Gen-Schere. Die Experten sind sich einig, dass Risiken der NGT-Pflanzen zu vernachlässigen sind – ähnlich wie Impfschäden durch die Corona-Impfung.

Dennoch hält sich gerade in Österreich die Gentechnik-Skepsis, und zwar auch in Parteien und NGOs, die von Wissenschaftsskepsis bei Klima oder Corona nicht angekränkelt sind. SPÖ und Grüne etwa sind durch kollektives Beteuern von Nobelpreisträgern, es bestünde keine Gefahr, nicht zu beeindrucken. Sie beharren auf dem „Vorsorgeprinzip“, auf langwierigen Zulassungsverfahren und auf einer Kennzeichnung, damit Konsumenten wissen, „wo Gentechnik zum Einsatz kommt“, so etwa SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl. Und die grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener bezeichnet es als „Verrat“, auf eine Kennzeichnung der NGT-Produkte zu verzichten. Dass man etwas kennzeichnen soll, das nachweislich keinen Unterschied macht, fällt wohl eher in den mystisch-emotionalen Bereich.