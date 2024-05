Die Kollateralschäden im Fall Lena Schilling

Nein, dabei handelt es sich nicht um die neueste Folge einer billigen Trash-Serie mit C-Promis, die an niedere Instinkte appelliert. Das ist das tägliche Programm, das sich Mitte Mai 2024 Innenpolitik nennt. Lauter, schriller, entgrenzter: Bleiben Sie dran, der nächste Untergriff kommt bestimmt! Während in Staaten wie Estland ernsthaft diskutiert wird, ob es angemessen ist, Soldaten in die Ukraine zu entsenden, beschäftigt sich Österreich atemlos mit der Polit-Show, die sich anfühlt wie eine Dauerfolge des zynischen TV-Erfolgs „House of Cards“. Nach vielen Korruptionsepisoden stehen nun „Sex und Lügen“ am Programm.

Beschädigte Nummer 2: die Grünen, die auf offener Bühne heillos dilettieren und mit komplett verunglücktem Krisenmanagement die Notlage permanent weiter eskalieren. Denn natürlich schwingt eine gehörige Portion Sexismus in manch unerbittlichem Scherbengericht über Schilling mit, selbstredend ist es Fakt, dass Frauen in der Politik immer noch nach anderen Kriterien beurteilt werden als Männer. Karoline Edtstadler oder Beate Meinl-Reisinger und viele andere können Lieder davon singen. Was bei Männern bewundernd als „Führungsstärke“ gilt, wird bei Frauen als „überehrgeizig“ gegeißelt, garniert mit dem gönnerhaften Altherren-Satz: „Politik ist kein Mädchenpensionat.“ Aber: Alle Vorwürfe gegen Schilling plump als „Gefurze“ abzutun und mit dem Argument „sexistisch“ wegzuwischen, ist zu billig, zumal für eine Partei, die vehement von der ÖVP „untadelige Personen“ als Kanzler einforderte. Mit einer Entschuldigung für verbreitete Unwahrheiten wäre die Causa vielleicht erledigt gewesen, mit der reflexartig errichteten Wagenburg ist der grüne Markenkern „saubere Politik“ nachhaltig angekratzt.

Und: Es war ein Risiko, auf die unerfahrene Quereinsteigerin Schilling zu setzen – die Grünen gingen es bewusst ein, um aus dem Kandidatenreigen der männlichen Polit-Haudegen hervorzustechen und mit einem jungen Shootingstar zu punkten. Doch dann können sie nicht gleichzeitig Welpenschutz für ihre Kandidatin einfordern, diese Spezialform von das Beste aus beiden Welten geht sich nicht aus.

Beschädigte Nummer 3: die Politik an sich. Die Konsequenzen gehen weit über die Grünen und die Fehler ihrer Spitzenkandidatin hinaus. Das verursacht zu Recht vielen Unbehagen. Bisher galt hierzulande das Prinzip, dass nicht jeder Winkel des Privatlebens grell ausgeleuchtet wird. Gerüchte kursierten immer: über angebliche häusliche Gewalt von Landeshauptleuten, über angebliche sexuelle Neigungen von Spitzenpolitikern – aus verflixt guten Gründen wurde nie darüber berichtet. Denn zum Wesen von Gerüchten gehört, dass sie weder stichhaltig beweis- noch eindeutig widerlegbar sind, ohne sie weiterzuverbreiten und damit höchstpersönliche Lebensbereiche unbeteiligter Dritter gegen deren Willen an die Öffentlichkeit zu zerren. Das wichtige (journalistische) Prinzip „audiatur et altera pars“ – also alle Beteiligten anzuhören, bevor ein Urteil fällt – stößt an Grenzen. Dazu kommt: Gerade im heiklen Bereich des Zwischenmenschlichen sind oft mehrere Seiten befangen oder von Eigeninteressen getrieben.