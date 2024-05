Der „Standard“ berichtete über Vorwürfe gegen Lena Schilling. Sie hat sich unter anderem in einem Vergleich dazu verpflichtet, nicht mehr über Gewaltvorwürfe in einer Ehe von ehemaligen Freunden zu sprechen und soll, so der Bericht, in anderen Fällen die Unwahrheit verbreitet haben. Ihre Glaubwürdigkeit als Kandidatin wird dadurch infrage gestellt. Wie beschädigt ist die grüne Wahlbewegung?

Maurer

Lena Schilling ist eine junge, engagierte Frau und Politikerin, und es war die absolut richtige Entscheidung, mit ihr in die Wahl zu gehen. Wir wussten, dass es dreckig werden wird, insbesondere, wenn eine junge Frau so erfolgreich ist. Es ist eine Kampagne, die aus Gerüchten, Behauptungen und privaten Geschichten besteht, die mit Politik absolut gar nichts zu tun haben. Die Gerüchteküche in der Politik brodelt natürlich immer. Aber ich habe so etwas noch nie über einen Mann gelesen.

Sie sprechen von einer Kampagne, es wurde auch schon eine organisierte Kampagne genannt. Von wem soll diese angebliche Kampagne stammen?

Maurer

Es ist keine Kampagne eines Mediums, das möchte ich hier explizit sagen. Aber sie wird in die Medien getragen. Es gab sehr viele Gerüchte, die wurden auch an uns herangetragen. Es ist eine Schmutzkübelkampagne, die dazu dient, die grüne Wahlkampagne zu beschädigen. Aber wir lassen uns davon nicht beirren.