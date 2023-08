Manchmal stößt man in seinem Beruf an seine Grenzen.

Sie würden in den USA zweifellos keinen Stein auf dem anderen lassen, da bin ich sicher. Und für uns in Österreich stellt sich natürlich die Frage nach den außenpolitischen Konsequenzen. Was würde das für uns bedeuten?

Lassen Sie es mich so sagen: Sie werden sich diesmal wirklich wundern, was alles möglich ist!

Es lässt einen schon mit bangem Erstaunen zurück, dass in den Umfragen das Rennen zwischen Ihnen und Biden so knapp ist – trotz allem. Und dass man inbrünstig hoffen muss, dass Biden fit bleibt.

Mister Trump, in Rahmen unseres sommerlichen Schwerpunkts für leichte Sonnenliegenlektüre wollte ich unseren Lesern kurz einmal in Erinnerung rufen, wer vielleicht bald wieder der Anführer ihrer wohligen freien Welt sein wird.

Ich als Satiriker kann jedenfalls nicht umhin, diese Pointe rückhaltlos zu bewundern, weil die muss einem erst einmal einfallen: Die älteste Demokratie der Neuzeit könnte daran scheitern, dass jemand, der wegen Putschversuchs vor Gericht steht, nicht nur trotzdem Präsident werden darf – sondern sich dann im Fall des Falles auch noch gleich selbst begnadigen kann! Weil die Gründerväter leider nicht im Entferntesten damit gerechnet haben, dass mehr als 200 Jahre später eine Figur wie Sie auftaucht.

Trump

Schön, dass selbst Sie als Europäer meine Einzigartigkeit anerkennen. Meistens seid ihr ja nur langweilige Besserwisser. Ich weiß gar nicht, warum Wladimir an euch so einen Narren gefressen hat.

Hat er?

Trump

Klar. Halt mehr so im Hammerhai-Sinn. Nicht mein Fall, wie gesagt. Aber nun ja, jedem das Seine.

Okay. Somit steht also offenbar schon einigermaßen fest, was Ihr neuerlicher Einzug ins Weiße Haus für uns bedeuten würde. Sie meinen ja auch, Sie könnten den Krieg in der Ukraine in kürzester Zeit beenden.

Trump

Der ist mir zu teuer. Und die NATO auch. Auch ihr in Österreich müsst euren Beitrag erhöhen, viel mehr einzahlen. Sonst verteidigt ihr euch bald mit Pfeil und Bogen.

Österreich ist nicht in der NATO.

Trump

Na dann sowieso.

Das ist alles wirklich sehr beruhigend. Aber ich stehe auch nicht an, zuzugeben: Alles an dieser Sammlung von Unglaublichkeiten, die Ihre Person ausmachen, ist faszinierend, das muss man sagen.

Trump

Dieses Interview fängt an, mir zu gefallen. Jetzt müssten Sie nur noch eine Blondine mit Doppel-D aufwärts sein, und es wäre perfekt.

Ein bizarrer Guru wie aus einem Comic, der eine wütende Polit-Sekte befehligt, der jede Lüge völlig egal ist. Dass das so funktionieren kann – phänomenal. Die ganze Welt durfte am Tag des Kapitol-Sturms live miterleben, was Sie gemacht haben. Es ist eher schwierig, Ihre damalige Rede als Aufforderung zum gemeinsamen „Kumbaya“-Singen vor dem Kongress zu interpretieren. Trotzdem stellen Sie sich als Opfer politischer Verfolgung dar, lügen das mehr als Offensichtliche wie immer ohne Beweis weg und betteln im selben Atemzug auch noch um Wahlkampfspenden.

Trump

Und – habe bessere Umfragewerte als die anderen. Was sagt Ihnen das?

Dass wir gar nicht erst auf die Klimakatastrophe warten müssen, um uns so richtig zu fürchten – weil Donald Trump noch viel früher eintritt?

Trump

You bet.