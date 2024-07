Dunning und Kruger, digital

Die Leute hören es gern, wenn man sie klug und intelligent nennt, das weiß jeder Trickbetrüger, der das den Leuten so lange einredet, bis sie ihm ihr Erspartes überlassen. So funktioniert das jetzt auch bei der KI. Da „können“ Leute plötzlich Texte „schreiben“ und Bilder „malen“, sie „planen“ und „entwickeln“ in eindrucksvoll durchschnittlicher Sprache „Konzepte“ und „Ideen“, sie sind „kreativ“. Die Technologie suggeriert Teilhabe in bisher unbekanntem Maß: „Du kannst das auch!“ Eigenleistung, Können, Talent, Anstrengung, Leistung, ja, und Hirn, wenn’s recht ist – all das braucht man nicht mehr. Mit der KI kann man, was man nicht kann, weiß man, was man nicht weiß, und begeistert sich an Ergebnissen, die keine sind.

Na und, sagen Leute, die auch nicht weit von Dunning und Kruger wohnen, das war doch immer so! Früher mussten menschliche und tierische Muskeln anpacken, um schwere Arbeit zu machen, heute machen das Maschinen! Ja, nur eben, dass man, um diese Maschinen zu bauen und zu nutzen, wissen muss, wie sie funktionieren, einzusetzen sind, anzuwenden. Die bisherige Automatisierung erforderte Mitwirkung. Leute wie der Apple-Gründer Steve Jobs definierten damit sogar die Digitalisierung selbst: Die müsse einfach zugänglich sein, damit die damit gesparte Energie in kreatives, eigenes Nachdenken fließen könne. Weniger körperliche Anstrengung bedarf mehr geistiger Arbeit.

Dieses Prinzip scheint aufgehoben zu sein. Mühelos konsumierend können scheinbar alle alles, immer und jederzeit. Kontextkompetenz, also das Wissen um Zusammenhänge zwischen der Technik und der eigenen Arbeit, das ist nicht mehr nötig. Wirklich?

Nein, es ist natürlich Selbstbetrug. Die Texte sind fehlerhaft oder von anderen geklaut, aber um Fehler oder Diebstahl zu erkennen, muss man erst mal wissen, dass beide überhaupt da sind. Das können die Dunning und Krugers nicht. Aber sie wollen was sein. Das hat ihnen eine gnadenlose Aufmerksamkeitsökonomie so lange eingetrichtert, dass sie es nicht mehr vergessen können. Aber sie wissen nicht, was sie tun. „Die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um eine richtige Antwort zu geben, sind genau die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist“, hat David Dunning das Problem beschrieben. Das ist ungefähr das, was Dieter Bohlen einmal so formulierte: „Erklär einem Idioten einmal, dass er ein Idiot ist.“

Stimmt. Das ist schwierig, in jeder Hinsicht. Aber dringend nötig. Auch wenn man damit keine Wahlen gewinnt, keine Begeisterung auslöst und überdies keine teure Hardware verticken kann, die man für die tolle KI braucht. Es ist nur wegen – man schämt sich schon fast, es zu sagen – der Ehrlichkeit, der Wirklichkeit.

Und weil von nichts nichts kommt, wie wir wissen.