Ein unglückliches Bild: Der Kurz-Richter, Peter Pilz und ein Amtsgeheimnis

Eines vorneweg: Der Vorwurf der Informationsweitergabe an Pilz im Dezember 2018 ist seit Langem bekannt. Kurz-Anwalt Otto Dietrich beantragte genau deshalb auch gleich am ersten Verhandlungstag im Kurz-Prozess im vergangenen Oktober die Abberufung des Richters, da es zumindest den Anschein einer Befangenheit und Gründe für die Gefahr einer Voreingenommenheit gäbe – profil berichtete .

So, wie das gelaufen ist, ist die Aufregung natürlich maximal: Gerade einmal vier Tage ist der – nicht rechtskräftige – Schuldspruch gegen Ex-ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen mutmaßlicher Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss alt (Kurz hat Rechtsmittel angekündigt). Da wird bekannt, dass auch Richter Michael Radasztics selbst vor nicht allzu langer Zeit eine Verurteilung hinnehmen musste. Keine strafrechtliche Verurteilung wohlgemerkt, sondern eine in einem Disziplinarverfahren, das auf jene Zeit zurückgeht, als Radasztics noch Staatsanwalt war. Eine der beiden festgestellten Dienstpflichtverletzungen wirft jedoch besonders heikle Fragen auf – und ist Wasser auf die Mühlen jener, die das Kurz-Urteil kritisieren. Radasztics hat nämlich einst ausgerechnet Peter Pilz ein geheime Information mitgeteilt. Doch lässt sich daraus tatsächlich ableiten, dass Radasztics politisch voreingenommen ist?

Die Sache Pilz

„Pilz ist ein Gegner von Kurz“, führte Dietrich damals aus. Die Kontakte von Radasztics zu Pilz würden „schon lange zurück“ reichen. Der Richter selbst wies eine Befangenheit zurück. Er bestritt ein freundschaftliches Verhältnis zum früheren Nationalratsabgeordneten. Und selbst wenn es eine freundschaftliche Beziehung geben würde, stelle diese keinen Ausschließungsgrund dar, erklärte Radasztics: „Jeder Richter, so er nicht Einsiedler oder Eremit ist, hat Beziehungen zu Personen. Jeder Verwandte oder Freund hat Meinungen zu so einem medial transportierten Verfahren. Diese Meinungen interessieren mich nicht.“

Ob diese Einschätzung rechtlich zutrifft oder nicht, sei vorerst dahingestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Kurz-Verteidigung den Befangenheitsantrag schon damals mit Blick darauf gestellt hat, im Fall einer Verurteilung ein Argument für ein Rechtsmittel in der Hand zu haben. Man wird also in geraumer Zeit wissen, was das Oberlandesgericht Wien dazu sagt.

Aus einem gewissen Alltagsverständnis heraus scheint die Begründung von Radasztics jedenfalls nicht ganz unschlüssig: Man wird in einem Verfahren gegen prominente Angeklagte keinen Richter finden, der in seinem Bekanntenkreis noch nie eine Meinung über den Fall gehört hat oder noch nie einen kritischen Zeitungsartikel dazu gelesen hat. Wäre das allein ausreichend für eine Befangenheit, wären Gerichtsverfahren wie das gegen Kurz praktisch undurchführbar.

Fehlende Transparenz

Entscheidend ist letztlich , ob der Kurz-Prozess durch eine allfällige Voreingenommenheit des Richters beeinflusst wurde. profil war an allen zwölf Verhandlungstagen jede Minute im Gerichtssaal. Aus Sicht eines Prozessbeobachters wäre nicht erkennbar gewesen, dass Radasztics Kurz bei der Prozessführung benachteiligt hätte. Eher im Gegenteil: Der Richter ließ auch den einen oder anderen unüblichen Wunsch der Verteidigung zu. Ob jeder getroffene Zwischen-Beschluss rechtlich Bestand hat, wird die zweite Instanz klären. Das gilt naturgemäß auch für das Urteil – acht Monate bedingte Haft für Sebastian Kurz. Wobei Radasztics jedenfalls im Rahmen einer sehr ausführlichen mündlichen Urteilsbegründung in höchstem Maße transparent gemacht hat, aufgrund welcher Abwägungen er zum Schuldspruch in einem Anklagepunkt und zu den Freisprüchen in zwei anderen Anklagepunkten gelangt ist. Damit machte er das Urteil von Beginn an zugänglich für eine fundierte inhaltliche Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit – und für allfällige Kritik.

Derselbe transparente Zugang wäre jedoch auch in Bezug auf das Pilz-Thema notwendig gewesen. Der Vorwurf an sich war zwar bekannt – auch weitere Vorwürfe in Bezug auf die Führung des Eurofighter-Ermittlungsverfahrens. Dass es bereits im Mai 2023 eine disziplinarrechtliche Verurteilung durch das Oberlandesgericht Graz dazu gegeben hat, ist jedoch eine wichtige Information für die Gesamteinordnung.