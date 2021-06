Eurofighter: Staatsanwalt muss vorerst nicht vor Gericht

Die Causa Trauzeuge

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt war der Ansicht, der Staatsanwalt hätte den Gutachter wegen Befangenheit des Amtes entheben müssen. Das OLG beurteilt das anders: „Bei dieser Konstellation sieht das Oberlandesgericht keinen Anschein einer Befangenheit, der den Staatsanwalt genötigt hätte, den Sachverständigen seines Amts zu entheben, und daher auch keinen Amtsmissbrauch“, hieß es in einer Stellungnahme auf Anfrage von profil.

Tatsächlich dürfte die Arbeit des Sachverständigen im Großen und Ganzen in Ordnung gewesen sein. Nachdem die Zuständigkeit für die Eurofighter-Causa im Jahr 2019 der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) übertragen worden war, wurde dort eine Expertise zur Beurteilung der Gutachtertätigkeit in Auftrag gegeben. Diese liegt profil vor. Am Ende des zwölfseitigen Papiers kommt ein Wirtschaftsexperte der WKStA zu folgender Erkenntnis: „Wiewohl insbesondere hinsichtlich der Darlegung der Gründe für die Auswahl einzelner, konkreter Gegengeschäfte als Prüfungsobjekt Schwächen bestehen, lassen sowohl die Gutachtensbeauftragung als auch das Gutachten selbst keine tendenziöse Beauftragung durch den Staatsanwalt und keine tendenziöse Vorgehensweise des Sachverständigen erkennen.“ Zusammengefasst heißt es: „Wiewohl das Gutachten in der Darlegung der methodischen Vorgehensweise und der gezogenen Schlussfolgerungen … gewisse Schwächen aufweist, kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich insbesondere hinsichtlich der Erkenntnisse aus der Befundaufnahme ein maßgeblicher Nutzen für das weitere staatsanwaltschaftliche Vorgehen ziehen lässt.“

Trotz dieser Einschätzung vom 8. Oktober 2019 brachte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ein Dreivierteljahr später die Anklage ein. Zu diesem Punkt betraf die Anklageschrift auch den Sachverständigen als mutmaßlichen Tatbeteiligten. Gegen beide Betroffenen wurde das Verfahren vom OLG nun eingestellt.