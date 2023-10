Eine Abrechnung mit Social Media

In meinen Augen stecken soziale Medien derzeit in einer Krise: Sie sind nicht mehr en vogue, der Enthusiasmus, den Plattformen wie einst Facebook, dann Instagram, dann TikTok in ihren Anfangsphasen auslösten, ist verflogen. Gewiss: Schon seit vielen Jahren führen wir viele negativ besetzte Debatten über Social Media, so sind etwa Falschmeldungen spätestens seit 2016 ein riesiges Thema – und auch der Hamas-Terror gegen Israel offenbarte zuletzt, wie anfällig Plattformen wie X oder TikTok für Propaganda sind. Mittlerweile sind wir aber an einem Tiefpunkt angekommen, an dem soziale Medien ein Thema voller Frustration geworden sind. Social Media fühlen sich unlustiger, mühsamer, weniger relevant als früher an. Und nicht nur mir geht es so. Die renommierte Zeitschrift „New Yorker“ publizierte einen Artikel mit dem Titel „Why the internet isn’t fun anymore“. Autor Kyle Chayka schreibt vor allem über soziale Plattformen und meint: „Das Internet von heute fühlt sich leerer an, wie ein hallender Flur, obwohl es mit mehr Inhalten als jemals gefüllt ist.“ Das trifft es gut.